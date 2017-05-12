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ZİÇEV Korosu büyüledi

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN Uluslararası Müzik Festivali Korolar Şenliği kapsamında sahne alan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Korosu, müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Kültür Merkezi'nde...

ZİÇEV Korosu büyüledi

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN Uluslararası Müzik Festivali Korolar Şenliği kapsamında sahne alan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Korosu, müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı.
Kültür Merkezi'nde sahne alan ve 25 zihinsel engelli çocuktan oluşan koro, seslendirdiği parçalarla büyük beğeni topladı. 3 ay boyunca şef Zahide Yalçınkaya önderliğinde konsere hazırlanan koristler, ritim performansları ile göz doldurdu. Daha sonra koristler, 'Telgrafın Tellerine Kuşlar mı Konar' isimli parçayı seslendirdi. Koristlerden Ali Kemal Polat, solo olarak seslendirdiği 'Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor' ile alkış topladı. 
6 yıldır çalışmalarını sürdüren ve ünü Türkiye'ye yayılan koro, final parçası olarak ise 'Çanakkale Türküsü'nü lirik dans eşliğinde seslendirdi. Herkesi duygulandıran performans sonrası çocuklar, alkış yağmuruna tutuldu.

FOTOĞRAFLI

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