Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için geri sayım başladı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'ın tarihi Hasankeyf İlçesi'nde bulunan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin, Ilısu Barajı nedeniyle yarın yeni yerleşim yerine taşınması için hazırlıklar tamamlandı.

Tarihi Hasankeyf İlçesi'nin sembolü konumundaki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yarın yeni yerleşim yerine taşınacak. Devlet Su İşleri'nin 2 yıl önce ihale ettiği ve Diyarbakır Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayladığı projeye göre, 1100 tonluk türbe, tek parça halinde raylı sistemle yeni yerine taşınacak. Bir süredir hava koşulları nedeniyle taşınma işlemleri ertelenen türbeyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten firma yetkilileri, taşıyıcı treyler sisteminin kullanılacağı çalışmada, mühendislerin yer aldığı 50 kişilik bir ekip tarafından taşınma işlemlerinin 8 saatte tamamlanacağını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI KAYGILI

Tarihte Hasankeyf'te bir dönem hüküm süren Akkoyunlular'dan kalan tek eser olma özelliğini taşıyan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınma işleminden endişeli olduğunu söyleyen Hasankeyf Belediye Başkanı AK Partili Abdulvahap Kusen ise, "Yıllarca Hasankeyf'teki tarihi eserlerin yerinde korunmasını istedik. Artık taşıma projelerine tanıklık yapıyoruz. Yerinden koparılan bir gülü kökünden değil de dalından koparılıp başka bir yere konulması doğru olur mu? Bu taşıma işini de öyle değerlendiriyorum. Hasankeyf'te taşınacak ilk eser Zeynel Bey Türbesi olacak. Bir parçayı kurtarmak umut vericidir ama bütünsel anlamda eserlerin korunması gerekiyor. Bazı eserleri parça parça taşımak içime sinmiyor ama bakalım, taşınmaya yönelik projeleri nasıl hayat bulacak? Hep birlikte göreceğiz"dedi.

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