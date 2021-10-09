Yunus Emre Vefatının 700. yılında sempozyumla anıldı

Mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre vefatının 700. yılında iki gün süren sempozyumla anıldı. UNESCO ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda alanında uzman birçok akademisyen konuşma yaptı. İki gün sürecek etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Eyüpsultan Belediyesi UNESCO işbirliğiyle, büyük mutasavvıf ve şair Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü nedeniyle “Bizim Yunus Sempozyumu” düzenledi. “Gelin Tanış Olalım” sloganıyla başlayan sempozyum, Eyüpsultan Diyanet Sitesi Konferans Salonunda iki gün sürecek.

Sempozyumun açılışında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Yunus Emre’yi 700 yıl sonra anıyoruz. Eser bırakırsak bizi de anarlar. Yunus Emre sözünün merkezine insanı, insan sevgisini koymuştur. Anadolu’da doğmuş, Anadolu’da eser üretmiş ve Anadolu’da ölmüş nadir büyüklerden birisidir Yunus Emre. Değerli şahsiyetlerin eserleri kaybolmaz. Nesilden nesile aktarılacak olan şeyler güzelliklerdir. Güzelliklerin yayılması sünnettir. Yunus Emre’nin bu güne gelmesinin sebebi de o dur” dedi.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

“Gelin Tanış Olalım” sloganıyla düzenlenen sempozyumun açılışı için düzenlenen programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Temsilcisi Prof. Dr. Ali Yakıcı, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İl Kültür Müdür Yardımcısı Cahit Altunay, İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Levent Türkmen, çok sayıda akademisyen ve vatandaş katıldı.

“YUNUS EMRE SÖZÜNÜN MERKEZİNE İNSANI KOYMUŞTUR”

Sempozyumun açılış programında yaptığı konuşmaya Yunus Emre’nin “Ben yürürem yane yane, Aşk boyadı beni kane, ne akılem ne divane, gel gör beni aşk neyledi” ilahisiyle başlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Deniz Köken şöyle devam etti: “Yunus Emre’yi 700 yıl sonra anıyoruz. Eser bırakırsak bizi de anarlar. Yunus Emre sözünün merkezine insanı, insan sevgisini koymuştur. Anadolu’da doğmuş, Anadolu’da eser üretmiş ve Anadolu’da ölmüş nadir büyüklerden birisidir Yunus Emre. Değerli şahsiyetlerin eserleri kaybolmaz. Nesilden nesile aktarılacak olan şeyler güzelliklerdir. Güzelliklerin yayılması sünnettir. Yunus Emre’nin bu güne gelmesinin sebebi de o dur.”

“YUNUS EMRE ANADOLU’NUN ÖZÜDÜR”

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise yaptığı konuşmada, “Yunus Emre Anadolu’nun özüdür. Türkiye’nin birçok yerinde Hz. Yunus’a ait bir türbeye bir mezara rastlamışızdır. Her yerde bir sözü, bir şiiri dile getirilmiştir. ‘Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir’ sözü bize rehber olmuştur. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta Belediye Başkanımız Deniz Köken olmak üzere hazırlıklarda emeği geçen herkese ve değerli katkılarından dolayı hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ender Doğan Yunus Emre ilahilerini seslendirildi.

İLK GÜN İKİ OTURUM YAPILDI

Alanında uzman bilim insanlarının katkılarıyla öğleden sonra gerçekleşen sempozyumun ilk gününde 2 oturum düzenlendi.

İlk gün, başkanlığını Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun yaptığı birinci oturumda Prof. Dr. Ali Duymaz, Prof. Dr. Esma Şimşek, Doç. Dr. Ömer Yılar ve Dr. Öğretim Üyesi Atiye Nazlı ‘Yunus Emre’de söz’ konusunu, başkanlığını Prof. Dr. Fikret Türkmen’in yaptığı ikinci oturumda Prof. Dr. Aynur Koçak, Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz ve Prof. Dr. Muharrem Kaya ‘Yunus Emre’de mana’ konusunu konuştular. Sempozyumun ikinci gününde düzenlenen üçüncü oturumda başkanlığı Prof. Dr. Ali Yakıcı yaptı. Oturumda Prof. Dr. Cengiz Gökşen, Doç. Dr. Meriç Harmancı ve Doç. Dr. Rabia Gökçen Kayabaşı ‘Yunus Emre’de ilim ve kültürel imge’ konusunu, başkanlığını Prof. Dr. Armağan Coşkun Elçi’nin yaptığı dördüncü oturumda Prof. Dr. Zeki Nacakçı, Prof. Dr. Cengiz Şengül ve Ahmet Aydemir ’Yunus Emre ve müzik kültürü’ konusunu, başkanlığını Prof. Dr. Eyüp Akman’ın yaptığı beşinci oturumda Prof. Dr. Hülya Taş, Hayrettin İvgin ve Nail Tan ‘Yunus’un izinde’, başkanlığını Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’in yaptığı altıncı oturumda ise Prof. Dr. Nergis Biray, Prof. Dr. Bedri Sariyev ve Doç. Dr. Shurubu Kayhan ‘Bizim Yunus’ konusunu konuştular.

KİTAP VE ALBÜM HAZIRLANDI

Eyüpsultan Belediyesi Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü nedeniyle Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’in kaleme aldığı Bizim Yunus isimli kitabı hazırladı. Ayrıca 11 şiir, 11 ilahi ve 11 Türküden oluşan bir de albüm çıkarıldı.

Sempozyumda ayrıca, Anadolu’da Türkçe’nin yazı diline dönüşmesine öncülük eden Yunus Emre’nin hayatı, Türk Edebiyatı içindeki yeri, Türk yazı dilinin gelişimine katkısı, etik ve tasavvuf düşünce alanında Yunus Emre, popüler kültürde Yunus Emre, dünya edebiyatında Yunus Emre, Yunus Emre'nin yaşadığı dönemden günümüze etkileri, Yunus Emre’nin Anadolu’da Türk-İslam medeniyetinin oluşmasına katkısı ve bu katkının çeşitli yönleri gibi konular da ele alındı.

Konferansın son gününde Eyüp Musiki Vakfı’nda düzenlenen konserde Yunus Emre’nin eserleri seslendirildi.