Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...

Yunus Emre Oratoryosu sanatseverlerle buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, A. Adnan Saygun’un görkemli eseri Yunus Emre Oratoryosu’nu sanatseverlerle buluşturacak. A. Adnan Saygun’un, 13. yüzyılda yaşayan ünlü halk ozanı ve düşünürü Yunus Emre’nin...

Yunus Emre Oratoryosu sanatseverlerle buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, A. Adnan Saygun’un görkemli eseri Yunus Emre Oratoryosu’nu sanatseverlerle buluşturacak.

A. Adnan Saygun’un, 13. yüzyılda yaşayan ünlü halk ozanı ve düşünürü Yunus Emre’nin yazdığı şiirlerden bazılarını kullanarak 1943 yılında bestelediği oratoryo, Uğur Seyrek’in yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor. Sanatseverler sahnede hem İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçılarını, hem de opera solistleri ve korosunu birlikte izleme fırsatı bulacak.

Oratoryonun prömiyeri, 23 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek. Oratoryo, 26, 28 Şubat, 2, 5, 6 Mart tarihlerinde de aynı sahnede izleyiciyle buluşacak.

Bir Türk besteci tarafından bestelenmiş ilk oratoryo olan Yunus Emre Oratoryosu, ilk kez 25 Mayıs 1946 yılında Ankara’da seslendirildi. Kısa sürede Saygun’u uluslararası düzeye taşıyan oratoryo, Paris (1947), New York (1958), Budapeşte, Viyana, Bremen, Berlin, Moskova, Vatikan ve 55 yıl aradan sonra New York ve Washington’da (2012) dünya sahnesine çıktı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328