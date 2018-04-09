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Yozgat’ta 2 bin yıllık Roma Hamamı gün yüzüne çıktı

YOZGAT’ın Sarıkaya ilçesinde, 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan Roma Hamamı (Basilica Therma) çevresinde, arkeolojik çalışmaların devam etmesi için kamulaştırılan binaların yıkımına...

Yozgat’ta 2 bin yıllık Roma Hamamı gün yüzüne çıktı
YOZGAT’ın Sarıkaya ilçesinde, 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan Roma Hamamı (Basilica Therma) çevresinde, arkeolojik çalışmaların devam etmesi için kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı.
Dünyada 2 bin yıldır sıcak suyu akan ve günümüze kadar mimari yapısını koruyan iki yapıdan bir tanesinin İngiltere’de diğerinin de Yozgat’ta bulunduğunu ifade eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, tarihi yapıyı korumak ve turizme kazandırmak amacıyla yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Roma Hamamı'nın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Vali Yurtnaç, “2010 yılında Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Sarıkaya Belediyesi işbirliğinde Sarıkaya Roma Hamamı çevresinde başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde tarihi yapının sütunları ve yarı olimpik havuzu gün yüzüne çıkarıldı. Bu tarihi yapının etrafını kazdıkça yer altından yeni bölümler çıkıyor. Daha önceki yıllarda buralara binalar, iş yerleri, apartmanlar yapılmış. Bu yapıları kamulaştırdık ve yıkımına başladık. Yıkımlar tamamlandıktan sonra kazı çalışmalarına devam edilecek. Biz inanıyoruz ki, bu tarihi yapı çok geniş bir alana yayılıyor” dedi.
‘DÜNYADA 2 YERDE BULUNUYOR’
Tarihi Roma Hamamı’nın dünyada sadece iki yerde olduğunu hatırlatan Vali Yurtnaç, “Dünya üzerinde ayakta kalabilen ve 2 bin yıldır sıcak suyu akan iki yapıdan bir tanesi İngiltere’de diğeri ise Yozgat’ta. Türkiye’de eşi benzeri olmayan ve 2 bin yıldır ayakta kalabilen bu nadide eseri gün yüzüne çıkarıp hem Yozgat hem ülke ekonomisine hem de turizme kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Havaalanı ve hızlı trenle birlikte Yozgat’a ulaşım daha rahat olacağı gibi ilimizin tarihi ve turistik yerlerini görmeye gelecek olan turistler için de büyük kolaylık sağlayacaktır” diye konuştu.
Vali Yurtnaç, Roma Hamamı’nın sadece Sarıkaya ve Yozgat’ın tanıtımı açısından değil, ülkemizin yurt dışına tanıtımı açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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