Yozgat'ta turizme kazandırılacak Roma Hamamı çevresinde kamulaştırma

Harun GÖKÇEOĞLU/SARIKAYA (Yozgat), () - YOZGAT’ın Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan Tarihi Roma Hamamı'nı turizme kazandırmak amacıyla başlatılan çalışmaların genişletilmesi için kamulaştırmaya hız verildi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık ile birlikte Sarıkaya ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla istişare toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Vali Yurtnaç, Roma Hamamı ile ilgili gün yüzüne çıkarma çalışmalarının devam ettiğini, bu çalışmalar devam ederken de halkın zararının olmaması ve kamunun menfaatlerini düşünerek hareket edildiğini söyledi. Roma Hamamı'nın tanıtım potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Ben buradaki potansiyeli gördükten sonra, bırakın Sarıkaya’yı Yozgat’ın tanıtımını Roma Hamamı üzerinden yapmayı planladık. Tanıtım çerçevesinde de her türlü adımı atıyoruz. Roma Hamamını UNESCO Dünya Kültürel Miras listesine dahil ettirmek için girişimlerde bulunduk. Bu listeye dahil olmak bizim için önemli bir kazanım olacak. Onunla ilgili çalışmalara başladık. Kültürel miras listesine girmek için de başvurumuzu yaptık” dedi.

Roma Hamamı'nın çevresinin birinci derece SİT alanı olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, “Önceki yıllarda Roma Hamamı kalıntıları üzerine ve etrafına işyerleri yapılmış ve bunların her biri zaman içerisinde kamulaştırılacak. Burası bizim için büyük bir hazine. Yabancıların da buraya çok önem vereceğini düşünüyorum. Biz tarihi bölgelerimizi içeren bir güzergah oluşturacağız. O güzergahtan gelen turistlerin Sarıkaya’da konaklamalarını sağlayacağız. Bunu da, buraya 5 yıldızlı, yüksek standartlı güzel bir otel yaparak sağlayacağız. Üniversitenin yapacağı fizik tedavi birimiyle birlikte kaplıca ve termali de burada gündeme getireceğiz. 2 bin yıllık bir tarih karşısında da turistler konaklayıp gidecekler” diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZI SIKINTIYA SOKMAYACAĞIZ

Gerekli çalışmaları yaparken bölge halkını kısa, orta ve uzun vadede sıkıntıya sokulmaması gerektiğini belirten Vali Yurtnaç, "Bu bölgede iş yerleri için kamulaştırma yasası çerçevesinde işlemlere başlandı. Biz buranın bir mastır planını da yaptıracağız. Bu yapacaklarımızın her birini bir plan dahilinde yapacağız. Kendimize belirleyeceğimiz yol haritası ile birlikte çalışmalarımızı yapacağız. Öncelikle kamulaştırmayı bitireceğiz ve kamulaştırma bittikten sonra diğer adımları atacağız" dedi.

Vali Yurtnaç, Roma Hamamı'nın sadece Sarıkaya ve Yozgat’ın tanıtımı açısından değil, ülkemizin yurt dışına tanıtımı açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI