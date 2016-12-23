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Youtube'dan sahneye...

İSTANBUL,() Youtube’da milyonlarca kişi tarafından beğeniyle dinlenen Ece Mumay, ilk konserini 27 Aralık Salı gecesi Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde verecek.  Mumay, ilk olarak 2 yıl önce TRT ekranlarında boy gösterdi. Çeşitli müzik...

Youtube'dan sahneye...

İSTANBUL,() Youtube’da milyonlarca kişi tarafından beğeniyle dinlenen Ece Mumay, ilk konserini 27 Aralık Salı gecesi Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde verecek.  Mumay, ilk olarak 2 yıl önce TRT ekranlarında boy gösterdi. Çeşitli müzik kanalları Ece’nin coverlarını dönmeye başladı. Kısa sürede kanalı 20 milyonu aşkın görüntülemeye ve 130 bin aboneye ulaştı. Kısa sürede müzik alanında Youtube’un Türkiye’de en çok tıklanan üç isminden biri oldu.Instagram ve Twitter hesaplarıyla sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Mumay, burada da binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

Çok sayıda albüm teklifi alan genç yorumcu, 18 yaşını doldurduktan sonra 4 ay önce müzik piyasasının önemli şirketlerinden Pasaj Müzik’le anlaştı. Çoğunluğu kendi bestelerinden oluşacak albümün çalışmaları sürüyor. Şirketin yeni yılın ilk ayında bir single ve şubat ayında da albümü piyasaya çıkartması bekleniyor.

Müziğe 8 yaşında gitar çalarak başlayan Ece Mumay, İTÜ Konservatuarı lise bölümünde 3 yıl okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lise mezun oldu. Bu yıl İÜ Devlet Konservatuarı Gitar Bölümü sınavlarını kazanarak üniversiteye başladı.
Profesyonel müzik yaşamına atılmayla birlikte eğitiminin aksamayacağını ve önceliği gher zaman derslerine vereceğini söyleyen Ece Mumay, “Yaptığım işe ve beni dinleyerek destekleyenlere her zaman saygı duydum. Müziğe başladığım 8 yaşından beri sürekli üzerine bir şeyler koyarak ilerlemeye çalıştım. Gelen tepkilerinden den doğru yolda olduğumu anladım” diyor.

Çalışmalarında ailesinin büyük destek verdiğini anlatan Ece Mumay şunları söyledi:

“Şimdi müzik yaşantımda yeni bir yola giriyorum. Profesyonel müzik yaşamım başlıyor. Sizlerin desteklediği keyifli gidişatı bozmadan yeni, büyük bir adım atıyorum. Kendi bestelerimle karşınızda olacağım. Artık bana ilgi gösterenlerin desteğine daha çok ihtiyacım var. Pasaj Müzik’le anlaştım. Şirket patronu ve yetkililerinin büyük desteğiyle çalışmalarım aralıksız sürüyor. Yaklaşık 4 aydır stüdyodayım. Gece gündüz çalışıyoruz. Konservatuvar derslerimi ihmal etmeden tabi.”  Yağmur sesli kız diye tanımlanan Ece Mumay, iyi derecede İngilizce, İspanyolca ve Almanca biliyor.
 (FOTOĞRAF)

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