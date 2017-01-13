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 Yörük eşyaları bu müzede toplandı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde Yörük Türkmen yaşantısını ölümsüzleştirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Yörük Müzesi kuruldu. Yörüklerin kullandığı 1200'e yakın alet- edevatın sergilendiği...

 Yörük eşyaları bu müzede toplandı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde Yörük Türkmen yaşantısını ölümsüzleştirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Yörük Müzesi kuruldu. Yörüklerin kullandığı 1200'e yakın alet- edevatın sergilendiği müze ilgi çekiyor.
Kaş'ta geçen yıl kurulan Kaş Yörük Türkmen Derneği'nin, Yörük kültürünün yaşatılması amacıyla başlattığı müze kurma çalışmaları tamamlandı. Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Hüseyin Çilenger ve Bayram Yarar ile Dere Mahallesi Muhtarlığı daha önce kullanılmış Yörük eşyaları ve aletlerini bağışlarken, dernek başkanı Hüseyin Kayır ve yönetim kurulu üyeleri de eski eşya ve aletleri topladı.
1200 EŞYA TOPLANDI
Yürütülen çalışma sonucunda Yörüklerin geçmişte kullandığı; aralarında karasaban, ekim aletleri, orak, ellik, yaba, dirgen, döven, dibek, taş değirmen, çoban giysisi, Yörük gelinliği, ekmek yapımında kullanılan aletler, mutfak eşyaları, Kaş'a özgü Barak kilimleri, kara kovan türleri, nalbant malzemeleri, gaz lambaları, halı dokuma tezgahı, çıra, kav, kuş yuvaları, eğer, semer, at ve eşek nalları gibi Yörüklerin kullandığı eski eşyalar ve aletlerden oluşan yaklaşık 1200 parça eşya ve alet toplandı. Toplanan eşya ve aletler Kaş Ziraat Odası binasında oluşturulan ve adına 'Yörük Müzesi' denilen 100 metrekarelik alanda sergilenmeye başladı. Müze ziyarete gelenlerin büyük ilgisini çekti.
'GEÇMİŞİMİ GÖRDÜM'
Kaş Yörük Müzesi'ni ziyaret eden Recep Yılmaz, "Burada geçmişimi gördüm. Annemin, babamın, dedemin, ninemin kullandığı aletleri, onların günlük hayatta yaşadıklarını, yaşarken neler bulduklarını gördüm. Bunu bir araya getiren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunların nesilden nesle aktarılmasını istiyorum" dedi. Ziyaretçilerden Mehmet Zorlu, "Ben de geçmişimi bu müzede gördüm. Bu müzeyle geçmişim yaşayacak. Nesilden nesle var olacak inşallah" diye konuştu.
'GÖRSEL ŞÖLEN HAZIRLADIK'
Kaş ve Büyükşehir belediyelerinin katkısıyla müzeye bağımsız bir alan kazandırmak istediklerini anlatan Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır da şöyle dedi:
"Dernek olarak Kaş bölgesinde unutulmakta olan Yörük Türkmen hayatını yeni nesillere aktarmak için bu müzede, 250 yıllık teknolojiyi barındıran görsel bir şölen ve ortam hazırladık. Umut ediyoruz yeni nesillerimiz, geçmişte atalarımızın neler yaşadığını, ne tür alet edevatlar kullandığını bu müzemizde görür."

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