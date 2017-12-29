Yılın son komedi filmi “Parayı Bulduk” vizyona girdi

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - ÜÇ kuşak oyuncuların yer aldığı yılın son Türk komedi filmi “Parayı Bulduk” bugün sinemaseverlerle buluştu.

Senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş’ın üstlendiği filmin başrollerinde Ersin Korkut, Alay Cihan, Afrikalı Ali, Gülsüm Alkan ve Metin Yıldırım yer alıyor.

Filmde emeği geçenlere teşekkür eden İhsan Taş, “Teknik ekibinden, oyuncu kadrosuna kadar filmde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Biz ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan sonrası izleyicilerin takdirine kalmış. Umarım onlar da beğenir. Buradan onlara da can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Taş, Türk sinemasının son yıllarda daha da güçlendiğini belirterek, "Sinema çok büyük özveri ve fedakarlık isteyen bir iş. Her yıl yüzlerce film çekiliyor ve maalesef ki bunlardan ancak üçte biri vizyon şansı bulabiliyor. Vizyona girmeyi başarabilen her film alkışı hak ediyor bence. Yeni Nuri Bilge Ceylanların, Fatih Akınların sayısının artması ve Türk sinemasının yurt dışına açılması için genç sinemacılara da destek verilmeli ve sinemaya yatırımlar daha çok artmalı" diye konuştu.

Para Bulduk filminin konusu ise şöyle:

“Kumarhane müdürü Nermin (Gülsüm Alkan) çok akıllı bir kadındır. Türkiye’de kumar oynatmanın yasak olması nedeniyle kumarhaneye film seti havası verir. Bir süre sonra hayatını figüranlık yaparak kazanan Artist Kemal’in (Metin Yıldırım) orayı gerçek film seti sanıp işe başlaması ile kumarhanede yaşanan olaylar tam bir komediye dönüşür.”

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