Yılın dijital dönüşüm projesi ödülü D&R’ın oldu

YENİLİK ve dönüşümlerine 2017 yılında başlattığı teknik altyapısını da ekleyerek geliştiren D&R dijital dönüşüm programıyla, IDC 2017 Türkiye CIO Ödülleri Yarşıması’nda "Yılın Dijital Dönüşüm Projesi" ödülünü kazandı.

Bilgi teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonlarından IDC (International Data Corporation) Türkiye ofisi tarafından her yıl düzenlenen “CIO Ödülleri Yarışması” sonuçlandı. Finans, telekomünikasyon, perakende, üretim, kamu ve eğitim sektörlerinden 49 kurum ve 90 projenin yarıştığı IDC 2017 Türkiye CIO ödüllerinde D&R, teknik alt yapısının yenilenmesi konusunda 2017 başlattığı Altyapı, Servis Sürekliliği, ERP, E-Ticaret, BT Yönetişim ve Süreç Dönüşümü başlıkları altında yürüttüğü dijital dönüşüm programıyla "Yılın Dijital Dönüşüm Projesi" ödülünün sahibi oldu.

Dijital dönüşüm konusundaki yenilikçi adımlarına 2018’de de devam edecek olan D&R, sektör yöneticileri, analistler ve akademisyenlerin değerlendirmeleri ile sektörel onay da aldı.

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