Yerli sanatçılar, uluslararası müzik sektörünün önemli isimleriyle bir araya gelecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında, SOCAR Türkiye sponsorluğunda bu yıl ilk kez hayata geçirilecek "VİTRİN: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" etkinliğinde, yerli sahnenin başarılı isimleri uluslararası müzik sektörünün önemli temsilcileriyle bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında sahne alacak müzisyen ve topluluklar arasından seçilecek iki isme "SOCAR Türkiye 'İpek Yolu' Turne Destek Ödülü" verilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti Bankası'nın sponsorluğunda 4-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 24. İstanbul Caz Festivali, bu yıl Türkiye'den başarılı güncel müzik topluluklarının uluslararası tanıtımına destek olmak amacıyla SOCAR Türkiye sponsorluğunda yeni bir etkinliği hayata geçirecek. Temellerini Türkiye'nin kültürel değerlerini daha geniş bir çerçevede tanıtmak ve kültürlerarası diyaloğu artırmaktan alan "VİTRİN: Türkiye Güncel Müzik Buluşması", festival kapsamında 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Uluslararası müzik sektörünün önemli temsilcileri, festival izleyicisiyle beraber Türkiye'den 30 kadar sanatçı ve topluluğun konserlerini izleme fırsatı bulacak.

Düzenlenecek sektörel toplantılarla yerli ve yabancı müzik profesyonelleri buluşturulacak ve sanatçılarımızın yurtdışına açılmasını teşvik edecek ilişkilerin kurulması sağlanacak. Bu kapsamda programda yer alan sanatçı ve toplulukların uluslararası turneleri "SOCAR Türkiye İpek Yolu Turne Destek Ödülü" ile desteklenecek.



2 BİN 500 EURO DEĞERİNDE TURNE DESTEĞİ

Vitrin kapsamında sahne alacak müzisyen ve topluluklar arasından seçilecek iki isime verilecek "SOCAR Türkiye İpek Yolu Turne Destek Ödülü", uluslararası delegeler tarafından belirlenecek. Ödül sahiplerinin her biri, yurt dışı turnelerinde kullanılmak üzere 2 bin 500 Euro değerinde turne desteği almaya hak kazanacak. Seçilen sanatçı ya da topluluklar, bu ödülü önümüzdeki bir yıl içerisinde yapacağı herhangi bir uluslararası turnesindeki masrafları karşılamak için kullanabilecek. Ödülün sahipleri, Vitrin'e katılan uluslararası delegeler tarafından yapılacak değerlendirme ile belirlenecek. Değerlendirme sonuçları Vitrin etkinliğinin sonunda İKSV tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.



GÜNCEL MÜZİĞİN BAŞARILI İSİMLERİ VİTRİN'DE

İstanbul Caz Festivali'nde Vitrin kapsamında güncel müziğin başarılı isimleri çeşitli sahnelerde müzikseverlerle buluşacak. Vitrin'de bu yıl sahne alacak isimler arasında, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan'ın ortak projesi Taksim Trio, yayımladığı beş albüm ile alternatiften popüler müziğe uzanan yolda geniş kitlelere ulaşmış Ceylan Ertem, perdesiz gitar virtüözlerinden Cenk Erdoğan, caz gitaristi ve besteci Bilal Karaman ve üçlüsü, Sarp Maden, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem'in caz, rock, drum'n bass, punk, noise, elektronik ve ambient öğeleri birleştirdiği MadenÖktemErsönmez topluluğu ve rock ile caz müziği arasında gezinen yaratıcı tarzları ile Korhan Futacı & Kara Orkestra'nın yanı sıra, Türkiye'nin caz sahnesinin yetenekli iki ismi kontrbasçı Kağan Yıldız ve piyanist Can Çankaya'nın duo projeleri yer alıyor.

Vitrin kapsamında gerçekleşecek bir diğer etkinlik ise festivalin en sevilen etkinliklerinden Gece Gezmesi olacak. Kadıköy ve Moda'da çeşitli mekanlarda gerçekleşecek Gece Gezmesi'nde Gevende, Son Feci Bisiklet, Jakuzi, Kolektif İstanbul, Kamufle Moral Band, Big Beats Big Times, Cem Tuncer Quartet, "Lahza" Cenk Erdoğan & İkiz, Çağıl Kaya, Akın Sevgör, Eskiz, Grup Ses, Hayvanlar Alemi, Yakaza Ensemble, Help! The Captain Threw Up, Tolerance Break, Özgün Semerci, Meriç Çalışan ve No Land gibi bağımsız sahnenin en heyecan verici ve ilginç isimleri de yer alacak. Ayrıca Salon İKSV'de gerçekleşecek çeşitli konserlerde Yürüyen Merdiven ft. Tolga Bilgin & Kristian Lind, Geeva Flava ve Rain Lab (İdil Meşe & Da Poet) gibi yeni ve başarılı isimler sahneye çıkacaklar.

