(yeniden) Türkiye'nin ilk ve tek sanat portalı 'lebriz.com' İKÜSAG'da

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, Türkiye’nin ilk ve tek sanat portalı 'lebriz.com' sanatçılarını ağırlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2017-2018 sanat sezonunun 5.’inci sergisinde, Türkiye’nin ilk ve tek sanat portalı “lebriz.com”sanatçılarını ağırlıyor. 14 sanatçının resim, heykel, cam, seramik ve fotoğraf gibi farklı dallardaki eserlerinin yeraldığı karma sergi, 14 Mart Çarşamba günü özel bir seçki olarak sanatseverle buluşacak.

Akın Yıldırım, Alev Gözonar, Ayfer Kalsın, Bahar Artan Oskay, Bahar Kocaman, Gülten İmamoğlu, Hakan Esmer, Hale Eryaman, Kerim Suner, Malik Bulut, Ozan Ünal, Seyit Mehmet Buçukoğlu ile Yasemin Aslan ve Yiğit Yazıcı’nın,sanatın çok yönlü anlatım olanaklarını izleyiciye aktardıkları yaklaşık 27 eseri görücüye çıkacak.

14 Mart 2017 Çarşamba günü saat 15.00’da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile kapılarını açacak olan “Lebriz.com Seçkisi” adlı karma sergi, 04 Nisan 2018 tarihine kadar İKÜSAG’da ziyarete açık olacak.

(FOTOĞRAF)