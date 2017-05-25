Yeni kuşak tasarımcılar dünyadaki değişimi “Dönüşüm” ile anlattılar

DÜNYADAKİ değişimi farklı açılardan ele alan İKÜ’lü genç tasarımcılar, hayatın her alanındaki transformasyon, ilerleme, yenilenme ve değişimi, aksesuar ve kumaşlarda buluşturup kendi “dönüşüm”lerini anlattılar.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı Programı öğrencileri 8 aylık emeklerini, 1 Haziran Perşembe günü saat 15.00’de İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek“Dönüşüm” temalı defileyle görücüye çıkarıyor.

Genç modacılar projenin temasını “geri dönüşüm”ü çağrıştırması nedeniyle bu kavramdan farklı bir şekilde işlediler. Konuyu, doğadaki bitki ve hayvanların hatta yeryüzünün tektonik dönüşümünden teknolojinin insanların hayatına nasıl dokunduğuna, cinsiyetlerin kendi içindeki dönüşüm isteğinden bunun toplumda nasıl yer bulduğuna, kentsel dönüşümden insanın derisinin zaman içindeki dönüşümüne kadar birbirinden farklı açılardan ele alan genç tasarımcı adayları, hayatın her alanındaki transformasyon, ilerleme, yenilenme ve dönüşümü, kumaş ve aksesuarlara uyarladılar.

8 ay süren hazırlık aşamasında yoğun bir tempo içerisinde çalışan öğrenciler, tasarım derslerinde eskizlerini tamamladıkları ürünlerin bilgisayarlı kalıp dersinde kalıplarını çıkararak, dikim atölyesinde diktikten sonra aksesuar tasarımı derslerinde hazırladıkları aksesuar ve materyallerle de bir araya getirip tasarımlarına son şekillerini verdiler.

Bu süreç içerisinde iki proje daha geliştirildi. Projelerden ilki İKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Moda Tasarımı Programı hocaları tarafından geliştirilen “Hareketli Giysiler”. Bu proje de defile sırasında sunulacak. İkinci proje ise İKÜ Bilgisayar Programcılığı ile Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin ortak yürüttükleri “Sanal Sergi”. Bu çalışma da defile günü İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek defilenin hemen ardından fuaye alanında konuklara sunulacak.

(FOTOĞRAF)