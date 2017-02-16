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Yaşar Kemal, ölüm yıldönümünde köyünde anılacak

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - ÜNLÜ Edebiyatçı, yazar Yaşar Kemal, vefatının 2'nci yıldönümünde doğum yeri olan Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam Köyü'nde (Hemite) düzenlenecek olan bir programla anılacak. Yaşar Kemal’in ölüm...

Yaşar Kemal, ölüm yıldönümünde köyünde anılacak

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - ÜNLÜ Edebiyatçı, yazar Yaşar Kemal, vefatının 2'nci yıldönümünde doğum yeri olan Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam Köyü'nde (Hemite) düzenlenecek olan bir programla anılacak.
Yaşar Kemal’in ölüm günü olan 28 Şubat Salı günü doğum yeri Gökçedam Köyü'ndeki Yaşar Kemal Parkı'nda saat 13.30'da anma etkinliği düzenlenecek. Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği'nce düzenlen, Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği'nin (OŞYAD) destek vereceği Yaşar Kemal'i anma etkinliği, ölüm yıldönümünde doğduğu ve adını taşıyan parkta gerçekleşmiş olacak.
Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Özer, anma programı ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Osmaniye’mizin gururu ve tüm eserlerinde doğduğu köyü asla unutmayan dünyaca ünlü Yazar Yaşar Kemal’i aramızdan ayrılışının 2'nci yıldönümünde bir etkinlikle anacağız. Köyümüzü, yani doğduğu ziyaretlerde sık sık görüştüğüm, İstanbul’a gittiğimde de görüştüğüm değerli edebiyatçı Yaşar Kemal’i anma programız olacak. Anlamlı ve sade bir etkinlikle de olsa gerçekleştireceğimiz bu programa katkıda bulunan OŞYAD yönetimine teşekkür ediyoruz. Anma programına tüm edebiyat ve sanatseverleri davet ediyoruz."

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