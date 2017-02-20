Yapı Kredi Yayınları’ndan dört kitap birden

İstanbul, 20 Şubat () – Yapı Kredi Yayınları, aralarında Turgut Uyar’ın 50 yıl önce basılan “Veys” ve Aragon’un 91 yıl önce yayımlanan ancak Türkçe’ye çevrilmeyen başyapıtı “Paris Köylüsü”nün de bulunduğu dört kitap birden çıkardı. Turgut Uyar’ın Veys’i yarım asır sonra tekrar basıldı Turgut Uyar’ın sağlığında yayımlamadığı oyun metni Veys, yarım asır sonra okuyucusuyla buluştu. Turgut Uyar’ın sağlığında bir nedenle yayınlamayı tercih etmediği, “adı konmamış, tarihsiz” – yazılışının üzerinden tahminen yarım asır geçmiş – oyunu Veys, yıllarca gizlenmeyi ya da yazanı tarafından unutulmayı göze almış, Büyük Saat’in zembereğiyle kurulmuş, şaşırtıcı, düşündüren bir metin. Kİtaptan bir bölüm: ADAM: Aslını ararsan zaten hiç gereği yok, Hiç gereği yok dünyada yalvaçların, ve hamam nalınlarının. Nasıl olsa ıslanmak için girmişsek oraya. Söyle, Tanrı adına söyle, var mı bir yol göstereni, bir yalvaçı kuşların ağaçların.. O ne dinginlik bayım, o ne erinç, o ne bilgelik. Hiç aldattığı görülmüş müdür insanları, hatta affedersiniz ayıları ayıları Bir armut ağacının aldattığı.. Doğrusunu ister misiniz, ben anlamıyorum, mayonezli ölü balıkları, yüz katlı yapıları.. Garson!.. Oturun, oturun, oturalım. VEYS: İşte demin de söyledim, biraz karışık, iki düzeni karşılaştırmak.. Ağaçlar, kuşlar farketmez belki, hele kuşlar hiç bazan yerin sarsıldığını. Veys Turgut Uyar 95 Sayfa, 10 TL Yapı Kredi Yayınları Paris Köylüsü İlk kez 1926 yılında yayımlanan Aragon’un başyapıtı tam 91 yıl sonra nihayet Türkçe’de... Paris Köylüsü, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. Gerçeküstücülüğün öncü metinlerinden sayılan Paris Köylüsü, yazıldığı zamandan bu yana, ‘‘rüzgârda kuruyan çamaşırlar, atların kişneyişi, kuşlara atılmış yem, okunup bitmiş bir akşam gazetesi!’’ gibi olan hayatlarımızı büyülemeye devam ediyor ve tam anlamıyla bir edebiyat şöleni vaat ediyor... Yapı Kredi Yayınları’nın Ayberk Erkay’ın özenli çevirisiyle edebiyat tutkunlarına sunduğu Paris Köylüsü için söylenecek tek söz var: ‘‘Ne mutlu biz mürekkep hokkalarına.’’ Paris Köylüsü Yazar: Louis Aragon Çeviren: Ayberk Erkay Sayfa: 168, Fiyat: 14 TL YKY Edebiyat / Dünya Roman Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar Gretta’nın ailesine düşkünlüğüyle bilinen kocası Robert, bankadaki parasını çektikten sonra ortadan kaybolur. Ailenin yetişkin çocukları annelerine destek olmak ve babalarının izini sürmek için bir araya gelirler fakat arayışlarının önünde bir engel vardır: Hastalık hastası Gretta’nın dengesiz ruh hali. Robert’ı aramak için çıktıkları yol, yıllanmış birtakım aile sırlarına dek uzanacaktır. İrlandalı yazar Maggie O’Farrell, Türkiye’de Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan altıncı romanı Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar’da günyüzüne çıkmak için sabırsızlanan gerçeklerin yarattığı sancıyı Londra’ya musallat olan bir sıcak hava dalgası atmosferinde anlatıyor. Yazarın sıcak dili ve özellikle karakter geliştirme konusundaki mahareti okurun ilgisini kitabın sonuna kadar üst seviyede tutuyor. Sararan otlardan kuruyan dallara, gölgelere devrilmiş kedilerden banyoya hasret kuşlara... Yeniden hayat verecek serin bir yağmuru sabırla bekleyen hemen herkesin seveceği, insanı canlandıran ve sevdiklerine daha sıkı sarılmasını sağlayacak bir anlatım. Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar Yazar: Maggie O’Farrell Çeviren: Özlem Yüksel Sayfa: 244, Fiyat: 26 TL YKY Edebiyat / Dünya Roman Çeviri Neden Önemlidir? “Virtüoz” İspanyolca çevirmeni, edebiyatçı, akademisyen Edith Grossman, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Çeviri Neden Önemlidir? kitabında çevirinin kültür ve düşünce tarihi içindeki yeri, önemi, sorunları ve güçlükleri üstüne bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor. Yalnız çeviriyle ilgilenenlere değil, diller, düşünceler, kültürlerarası ilişkiler üzerinde yeni ufuklar edinmek isteyenlere de ışık tutuyor. Grossman “Çevirmen yazar mıdır?” sorusunu kuşku bırakmayacak bir kesinlikle yanıtlıyor: “Evet, yazardır!” Yazınsal çevirinin süregelen önemi üzerine tutkulu ve kışkırtıcı bir durum incelemesi. London Review of Books Grossman ve benzerleri bizi aydınlatmaya devam ediyor. [Grossman ele aldığı konuyu] heyecanla keşfe çıkıyor ve sabırla açıklıyor. New York Times Review Çeviri Neden Önemlidir? Yazar: Edith Grossman Çeviren: Ayşe Ece Sayfa: 84, Fiyat: 9 TL YKY Edebiyat / Anı-Deneme