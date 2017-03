West Side Story ekibi: İstanbul'da kendimizi tamamen güvende hissediyoruz

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL'daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 18 Mart'a kadar toplamda 21 kez sahnelenecek Broadway tarihinin en önemli müzikallerinden West Side Story'nin (Batı Yakası'nın Hikayesi) ekibi, İstanbul'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve kendilerini tamamen güvende hissettiklerini söyledi.

West Side Story müzikalinin ekibi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. West Side Story müzikalinin maestrosu Donald Chan, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ve her şeyin harika göründüğünü ifade ederek, "Benim buraya ikinci gelişim. Daha önceki gelişimden bu yana bir çok şeyin geliştiğini görüyorum. Şehir daha da büyümüş. Her şey harika görünüyor" dedi.

West Side Story müzikalinin 60. yılını kutlamasının büyük bir onur olduğunu da vurgulayan Chan, "Gösterişli ve ikonik bir müzikal. Dünyanın dört bir yanında da biliniyor. O yüzden bizim için bir onurdur" şeklinde konuştu.

Maria karakterini canlandıran başrol oyuncularından Jenna Burns ise İstanbul'a ilk kez geldiğini belirterek, "Şimdiye kadar çok güzel zaman geçirdik. Şovumuzu sahnelemek için harika bir merkezdeyiz. Konakladığımız yer de çok güzel. Şehri gezecek çok zamanımız olmadı, ama her şey çok çok iyi görünüyor" diye konuştu.

Tony karakterini oynayan Kevin Hack de, 18 gün boyunca 21 gösteri sahneleyecek olmalarıyla ilgili bir soruya, "Uzun zamandır turnemiz devam ediyor. Birçok yerde üst üste şovlar gerçekleştirdik. 20 gösteriyi üst üste tek bir yerde sahneliyor olmak bizim için avantaj aslında. Bizim de hoşumuza gidiyor. Bir rutin oluşuyor ve o rutinin içinde çalışmalarımızı yapıyoruz" yanıtını verdi.

Yaşanan terör olayları nedeniyle şirket temsilcilerinin İstanbul'a gelerek incelemeler yaptığını açıklayan Hack, şunları söyledi:

"Ekibimizden herkes burada. Gelmemeye karar veren kimse olmadı, ama aramızda bu konu görüşüldü. Bizim hem New York merkezli, hem de Avrupa merkezli şirketimizin temsilcileri bir araya geldi ve bu konuyu görüştü. Neticede buraya gelip incelemeler yaptılar. Gerekli güvenlik önlemleri de alındı. 3 hafta boyunca burada olacağız ve kendimizi tamamen güvende hissediyoruz."

Donald Chan de, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yoğun bir güvenlik önlemi olduğunu vurgulayarak, "Merkezde, komplekste ve her yerde oldukça yoğun bir güvenlik var. Her şey gayet iyi görünüyor" dedi.

Bir soru üzerine West Side Story ekibi, Türkiye'den hiçbir sanatçıyı tanımadıklarını söyledi.

