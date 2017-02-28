"Wepublic Akustik" konserleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - BOYNER Grup'un yeni markası Wepublic, Mart ayından itibaren müzik dünyasının yıldızlarını "Wepublic Akustik"te ağırlayacak.
Akmerkez'deki Wepublic mağazasında gerçekleştirilecek "Wepublic Akustik" konser serisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pop şarkıcısı Göksel'in sahne performansıyla başlayacak. Müzikseverlerin ücretsiz olarak izleyebileceği Wepublic Akustik konserleri, Nisan ayının ilk haftasında Model grubunun eski vokalisti Fatma Turgut'u, Mayıs ayında ise sürpriz bir ismi ağırlayacak.
(FOTOĞRAF)