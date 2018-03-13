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Vialand Tema Park 15 Mart’ta kapılarını açıyor

DÜNYANIN en iyi 4’üncü roller coasterı Nefeskesen’in yanı sıra Fatih’in Rüyası, Minik Kaşifler ve Oyun Dünyası gibi ünitelerin yer aldığı Vialand Tema Park, 15 Mart’ta kapılarını açıyor. Aldığı ödüllerle Avrupa'nın 'En...

Vialand Tema Park 15 Mart’ta kapılarını açıyor
DÜNYANIN en iyi 4’üncü roller coasterı Nefeskesen’in yanı sıra Fatih’in Rüyası, Minik Kaşifler ve Oyun Dünyası gibi ünitelerin yer aldığı Vialand Tema Park, 15 Mart’ta kapılarını açıyor.

Aldığı ödüllerle Avrupa'nın 'En İyi 10 Tema Parkı' arasına giren Vialand Tema Park, daha fazla heyecan ve macera için 15 Mart Perşembe günü yeni sezona merhaba diyor. 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşan dünyanın en iyi 4’üncü roller coasterı Nefeskesen, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini insansı robotlarla anlatan Fatih’in Rüyası gibi ünitelerin yanı sıra minik kaşifler ve çocuklar için Oyun Dünyası üniteleri yer alacak. Vialand Tema Park, önümüzdeki günlerde yeni eklenecek üniteler ve kültür-sanat alanları ile eğlencenin dozunu artırmayı hedefliyor.

(FOTOĞRAF)

 

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