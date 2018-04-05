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Verdi’nin son başyapıtı “Falstaff” operası İstanbul'da sahnelenecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı “Falstaff” operasını sahneye taşıyacak. William Shakespeare'in “Windsor'un Şen Kadınları” ve “IV. Henry” oyunlarından uyarlanarak...

Verdi’nin son başyapıtı “Falstaff” operası İstanbul'da sahnelenecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı “Falstaff” operasını sahneye taşıyacak.

William Shakespeare'in “Windsor'un Şen Kadınları” ve “IV. Henry” oyunlarından uyarlanarak hazırlanan ve Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı olma özelliğini taşıyan “Falstaff” operası, 7 Nisan Cumartesi günü Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde prömiyerini yapacak.

Dünyada ilk kez 1893 yılında Milano’da sahnelenen “Falstaff” eserinin librettosu ise Arrigo Boito imzası taşıyor.

Sahnelenme ve müzikal çalışmaları bakımından  dünyanın en zor operalarından biri olarak bilinen eser, 14. yüzyıl İngiltere’sinde geçen eserde Shakespeare’in yarattığı en eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaff’ın , evli ve iki iyi dost olan Alice Ford ve Meg Page’i aynı anda baştan çıkarmaya çalışmasını konu alıyor.

İtalyanca olarak seslendirilecek eserin rejisörlüğünü Renato Bonajuto üstlenirken, orkestra şefliğinde Roberto Gianola  ve Can Okan dönüşümlü olarak görev alacaklar. Eserin koro şefi ise Paolo Villa olacak.

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde 7 Nisan Cumartesi günü prömiyerini yapacak Falstaff operası, 10, 11, 13, 14, 21, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde de sahnelenecek.

 

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