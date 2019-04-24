Venezia Mega Outlet’te 23 Nisan coşkusu

İSTANBUL, () - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Venezia Mega Outlet’te çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Bando gösterileri, maskotlar, Türk bayraklarıyla şölene dönüşen 23 Nisan kutlamaları ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Venezia Mega Outlet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında nisan ayını çocukların ayı olarak belirledi. Nisan ayı boyunca tüm hafta sonları çocukların eğleneceği, eğlenirken öğreneceği atölyeler gerçekleştirirken, 23 Nisan’da ise çocuklara ve ailelerine özel yarışmalar düzenledi.

Nisan ayı boyunca, gondol turu, Cinens sinemalarında çocuklara özel film seçenekleri, dilediği oyuncağı bulabileceği mağazalar ve Galaxia Oyun Merkeziyle çocukları bekliyor. Alışveriş merkezi sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen yarışmalara da katılan aileler, bir gününü Venezia’a da geçiren bir çocuğun nerelere gittiğini, hangi mağazaları tercih ettiğini doğru tahmin etmeye çalışarak hediye çekleri kazandı.