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Van'da 'Kısa Film Festivali'

VAN, () - VAN'ın İpekyolu Belediyesi'nce ilk kez düzenlenen ve 5 Mayıs'a kadar sürecek 'Kısa Film Festivali'nin açılışı yapıldı. Farklı kategorilerde 13 ödülün verileceği festivale, 424 film için başvuru yapıldı. İpekyolu Belediyesi...

Van'da 'Kısa Film Festivali'

VAN, () - VAN'ın İpekyolu Belediyesi'nce ilk kez düzenlenen ve 5 Mayıs'a kadar sürecek 'Kısa Film Festivali'nin açılışı yapıldı. Farklı kategorilerde 13 ödülün verileceği festivale, 424 film için başvuru yapıldı.
İpekyolu Belediyesi tarafından bir otelde, 'Kısa Film Festivali' için açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, ilk kez düzenlenen festivalin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti. 'Kısa Film Festivali'ne 249'u kurmaca, 110'u belgesel, 36'sı deneysel, 29'u ise animasyon kategorisinde olmak üzere toplam 424 film için başvuru yapıldı. Ön değerlendirmenin ardından kurmaca dalında 14, belgesel dalında 10, deneysel dalda 5, animasyon dalında 5, 'Engelsiz Yaşam Ödülü' için de 5 film olmak üzere toplam 39 film yarışma, 14 film ise gösterim hakkı kazandı. Film gösterimleri, kentteki bir alışveriş merkezinin sinema salonlarında ücretsiz yapılak. Festivalde 13 ödülden biri, Münir Özkul anısına verilecek. Türk sinemasına emeği geçen Ali Duygu Sağıroğlu, Feyzi Tuna ve Prof. Sami Şekeroğlu’na ise onur ödülleri verilecek.
İlk günden itibaren yoğun ilgi gösterilen festival ana jürisinde Ahu Türkpençe, Ahmet Mümtaz Taylan, Mehmet Aksın, Ozan Açıktan, Murat Tırpan, Nuran Evren Şit, Asuman Susam, Enis Rıza Sakızlı, Mustafa Ünlü, Ümit Kıvanç, Ayşe Ünal, Fehmi Kaba, Hale Künüçen, Yonca Ertürk, Deniz Tarsus, İsmail Orhan Toraman, Şükrü Künüçen, Tankut Kılınç gibi uzman, akademisyen ve tanınmış isimler bulunuyor.

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