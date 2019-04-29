'Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği' başladı

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU/VAN, () - BU yıl 17'ncisi düzenlenen Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı. Şenlikler kapsamında okullardaki çocuklar hayallerini sahneye taşıyacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen '17'nci Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği' bugün kortej yürüyüşüyle başladı. Protokol üyeleri, Devlet Tiyatroları sanatçıları ile öğrencilerin katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Masal kahramanlarının kostümlerini giyen animatörler müzik eşliğinde çocukları eğlendirirken, Van Devlet Tiyatrosu önünde minik sanatseverlere yüz boyama etkinliği yapıldı.

Şenlik süresinde öğrenciler, Kültür Merkezi Sahnesi'nde Devlet Tiyatrosu sanatçılarının desteğiyle hazırladıkları oyunları sahneleyecek.

Şenliğin ilk gününde, Senem Cevher ve Çağrı Yılmaz'ın yazdığı ve Abdullah Arif Atalay’ın yönettiği, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun 'Bir Flamingo'nun Renkli ve Çiçekli Hayatı' adlı oyunu Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahne aldı.

Etkinlikler kapsamında, Hüsrevpaşa Ortaokulu 'Dünyayı Yanağından Öptük', Doğanlar Ortaokul'u 'Harikalar Mutfağı'nı, Mustafa Necati Ortaokulu 'Pırtlatan Bal'ı, Çatak Halk Eğitim Merkezi 'Hazır ol. Yazılı Var'ı ve Yarım Gün Ülkesi'ni, İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Turta Girmemiş Orman'ı, Yunus Emre Ortaokulu 'Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Başının Etini Yerim'i, Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Ben Anadolu'yu, Muradiye Halk Eğitim Merkezi 'Anneciğim'i, Süphan Gençlik Merkezi Deli Dumrul'u, Erdemkent Ortaokulu Gül Memiş Söyle Memiş'i, Gürpınar Tiyatro Topluluğu 'Anne Keçi ve Yedi Yavrusu'nu sahneye koyacak.

ÇOCUKLAR HEYECANLI

Şenlikte sahne alacak çocuklar, çok mutlu olduklarını sahne alacakları için de çok heyecanlı olduklarını söylerken Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da, çocukların tiyatroyla bir araya gelmesinin sanatsal anlamda Van'a ve Van'ın geleceğine çok büyük katkı sağladığını söyledi. Van'ın bu tür etkinliklerle gündeme gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Aktuğ, "Bu şehir bu tür etkinliklerle gündeme gelsin. En Büyük gayemiz, Van'ın festivallerle şenliklerle gündeme gelmesi. Bu şehir bunu çoktan haketti. Emeği geçen herkese çok teşekkürler" diye konuştu.



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