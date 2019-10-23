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Uygur kardeşlerin ‘Marko Paşa’ müzikali seyirciyle buluştu

Uygur Tiyatrosu’nun ‘Marko Paşa’ müzikali Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Süheyl - Behzat Uygur kardeşlerin başrolü paylaştığı müzikal tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı. Duayen tiyatro sanatçısı...

KÜLTÜR-SANAT 23.10.2019, 13:21
Uygur kardeşlerin ‘Marko Paşa’ müzikali seyirciyle buluştu
Uygur Tiyatrosu’nun ‘Marko Paşa’ müzikali Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Süheyl - Behzat Uygur kardeşlerin başrolü paylaştığı müzikal tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.
Duayen tiyatro sanatçısı merhum Nejat Uygur’un uyarladığı ‘Marko Paşa’ müzikali Başakşehir Belediyesi’nin kültür sanat sezonu kapsamında sahnelendi. Uğur Babürhan’ın yönettiği oyunda Süheyl ve Behzat Uygur, Emine Ün, Uğur Babürhan, Lidya Ersemiz, Aylin Çakın, Kahraman Sivri ve Ethel Mulinas rol aldı.
Marko Paşa müzikalinde, 1920’li yıllar sonunda İstanbul’da varlıklı ve despot bir paşa ve ailesinin köşküne iç güveyi olarak alınan Hayrullah’ın karısına aşık olmasına rağmen aynı evin içinde bir türlü kavuşamaması anlatılıyor.

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