Uygur Kardeşler Balıkesir'i gülmekten kırdı geçirdi

BALIKESİR,() - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Uygur kardeşlerin sahneye koyduğu kabare formatındaki konser-komedi gösterisi 'Markopaşa'ya Balıkesirliler yoğun ilgi gösterdi.

Balıkesir Merkez ve Sındırgı’da haftasonu gerçekleşen etkinlikte Süheyl ve Behzat Uygur’a Uğur Babürhan, Semiramis Talita ve Ömer Yılmaz eşlik etti. Özel tasarlanmış video art gösterimiyle zenginleştirilen konserde müzik direktörlüğünü Serpil Günseli üstlendi. Konser Yeşilçam emektarlarından birçoğunun isimlerinin müzik eşliğinde seslendirilmesiyle başladı.

PERFORMANSLARIYLA GÖZ DOLDURDULAR

En sevilen Yeşilçam şarkılarından oluşan repertuarlarındaki şarkıları, seyircilerinde eşlik etmesiyle birlikte seslendiren sanatçılar, performanslarıyla göz doldurdu. Müzik-komedi ve interaktif bölümlerin yer aldığı konser, seyircilerin sahneye davet edilerek şova katılmasıyla daha da eğlenceli bir hal aldı.

Eski Türk filmlerindeki bazı sahneleri seyircilerle birlikte canlandıran ekip, izleyenleri kahkahaya boğdu. Zaman zaman sahneden inerek seyircilerin yanına giden Uygur kardeşler, seyircilerle sohbet ettiler.

BORNOZLU KAPANIŞ

Behzat Uygur “Bir zamanlar; Hülya Avşar ve Gülben Ergen sahneye bornoz giyerek çıkıyorlardı, bizim ne eksiğimiz var” diyerek ekip arkadaşlarıyla birlikte programı bornozla şarkı söyleyerek kapadı. Seyirciden güzel bir reaksiyon alan program, ayakta alkışlandı.

"SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ"

Programa katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, bu tür sanatsal etkinliklerin artarak devam edeceğinin müjdesini vererek şunları söyledi:

"Yeşilçam’ın unutulmayan repliklerini ve şarkılarını bizlere tekrar hatırlatan Uygur Kardeşler ve ekibine sonsuz başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu olmak üzere tüm Balıkesir halkı adına teşekkür ediyorum. Bu tür sanatsal ve kültürel etkinliklerde tekrar birlikte olmak arzusu içerisindeyiz. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğumuzu, Balıkesir halkının her zaman sanatın değişik kollarıyla bir araya gelmesi adına bu tür etkinliklerin devam ettirilmesi arzusunda olduğumuzu belirterek bu etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan Balıkesirlilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.