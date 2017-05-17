Usta sanatçılar büyüledi

Mustafa ERCAN / MERSİN, () - MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen 'Ustalara Saygı Konseri'nde klasik müziğin dünyaca ünlü duayenleri Devlet Sanatçısı keman virtüözü Ayla Erduran ile piyanist Ayşegül Sarıca sahne alarak performansları ile büyüledi.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşen etkiliğine Kültür ve Turizm İl Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ile çok sayıda sanatsever katıldı. Etkinliğin başında bu 7'nci düzenlenen Beste Yarışması Ödülü'nü kazanan Soner Özer ile Genç Yetenekler Ödülü, Aylin Çelik'e verildi. Törende konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Yağcı, vatandaşları çok sesli müzikle buluşturmayı ve aydınlık Cumhuriyetçi kızların yetiştirilmesi için etkinliğin düzenlendiğini belirterek, Aylin Çelik'in ödülünü verdi. Çelik ise ödüle layık görülmesi nedeni ile teşekkür etti.

Daha sonra ise Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Karşıyaka Oda Orkestrası sahne aldı. Konserin ilk bölümünde Gökmen yönetimindeki orkestra D. Shostakovich'in Oda Senfisi'ni seslendirdi. Ardından ise Devlet Sanatçıları Ayla Erduran ile Ayşegül Sarıca sahneye gelerek E. Chausson'un keman, piyano ve yaylılar için konçertosunu seslendirerek salonu dolduranları büyüledi. Konserin sonunda Festival Sanat Ödülü Gökmen ile Cihat Aşkın tarafından Ayle Erduran ile Ayşegül Sarıca'ya verildi. Ödülünü alan her iki sanatçı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Bu sırada sahneyi terk etmeye hazırlanan Ayla Erduran talihsiz bir kaza geçirerek düşerken, yanında bulunan orkestra sanatçıları tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak kulise götürüldü.

Etkinliğin 2'nci bölümünde ise Ayla Erduran yeniden sahneye Cihat Aşkın ile birlikte gelerek J. S Bach ile Bela Bartok eserlerinin seslendirerek, sanatseverler unutulmaz bir gece yaşattı.

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