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Üsküdar'da tarihe sanatsal bir yolculuk

Üsküdar'da, koleksiyoner Yusuf İyilik'in uzun ayak çalışmaları sonrası üç kıtaya yayılmış antikacılardan ve ailelerden toplayarak, kaybolan yüz tutmuş Osmanlı kıyafetleri ve aksesuarları ile gündelik hayata yön veren eşyalar Kalbe Dokunan İlmek Sergisi'nde halkların beğenisine sunuldu.

KÜLTÜR-SANAT 10.04.2021, 14:50 Murat Aydın
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Üsküdar'da tarihe sanatsal bir yolculuk

Üsküdar'da, koleksiyoner Yusuf İyilik'in uzun ayak çalışmaları sonrası üç kıtaya yayılmış antikacılardan ve ailelerden toplayarak, kaybolan yüz tutmuş Osmanlı kıyafetleri ve aksesuarları ile gündelik hayata yön veren eşyalar Kalbe Dokunan İlmek Sergisi'nde halkların beğenisine sunuldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: “Osmanlı dönemine ait cemaatlerinin, motif aynalarının muhafaza edilip ya da bozulmuş olanları restore ederek burada tarihçilerin, sanatçıların ve halkımızın hizmetine geri dönüyor. Vatandaşlarımız bu zenginliği görecekler ve tarihi olanlıkları bir kat daha art diye düşünüyoruz ”

Üsküdar Belediyesi, İstanbulluları tarih yolculuğuna çıkaran sanat sergilerine bir yenisini daha eklendi. Koleksiyoner Yusuf İyilik'in kıtaya yayılmış antikacılardan, ailelerden toplayıp geri yüklenen kaybolmaya yüz tutan Osmanlı kıyafetleri ve aksesuarları ile gündelik yön veren eşyalardan 'Kalbe Dokunan İlmek Sergisi' Nevmekan Sahil'de halkların beğenisine sunuldu.

Gerçekleştirilen serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz 'da katılım sağladı. Vatandaşların maske ve sosyal yürüyüş kuralları ağırlandığı sergide, koleksiyoner Yusuf İyilik, Başkan Türkmen ve Bakan Yardımcısı Yavuz'a hediyelerini takdim etti. Serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Türkmen, sonrasında bakan asistan Yavuz ile birlikte sergi gezdi.

3 bini kitabından satın alınan eser

Koleksiyoner Yusuf İyilik'in Osmanlı giysi ve aksesuar geliştire olan hayranlığından yola çıkarak hazırladığı Kalbe Dokunan İlmek Sergisi'nde, Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan tekstilde dönen yanı sıra ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve cı kemer gibi Osmanlı Günlük kullanım eşyalarına yer verildi. Yüzlerce parçadan oluşan Osmanlı dönemi tekstil ürünleri arasında Türkiye'nin yöresine ait gelin ve damat kıyafetleri çekerken, yöresine göre uzmanlar tarafından eşleştirilen giysiler, cansız mankenlere giydirilerek sergilendi. Osmanlı ile özdeşleşen dival işlemelerinden oluşan bindallılar, elbiseler, bohçalar, yatak örtüleri ve sedir takımları ile Türk işi bildirilerinin sunulduğu sergi, yörelerine göre tasnif edilmiş 3 bini aşkın parçadan oluşuyor.

“Tarihçilerin, sanatçıların ve halkımızın hizmetine"

Sergi açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Koleksiyoner Yusuf İyilik'in 3 kıtadan derleyip Osmanlı giyiminden elde ettiği güzel bir sergi gerçekleştiriliyor. Bu sergi adına paylaşmamız gereken en önemli nokta şudur; giysi deyince aklımıza sadece giyinmek, örtünmek gelmiyor. Bugün bir milletin kültürü, coğrafyasının iklimini, estetik anlayışını ve dini anlayışını göstermesi yönünden önemli bir alışkanlıktır. Bizimde geleneklerimizde, köklerimizde var olan bu estetik anlayışını yansıtan çok güzel bir sergi. Osmanlı dönemine ait başkalarının, motiflerinin muhafaza ederek ya da bozulmuş olanları restore ederek burada tarihçilerin, şarkımızın ve halkımızın hizmetine satın alın. Vatandaşlarımız bu zenginliği görecekler ve tarihi olanlıkları bir kat daha art diye düşünüyoruz ”dedi.

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