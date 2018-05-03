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Unutulan çalgı 'Santur' gün yüzüne çıktı

ESENLER Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği konser programında sahne alan Santuri Sedat Anar, sevilen ilahileri sanatseverler için icra etti. Santuri Sedat Anar, Osmanlı'da da kullanılan kanuna benzer özel çalgı olan Santur...

Unutulan çalgı 'Santur' gün yüzüne çıktı
ESENLER Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği konser programında sahne alan Santuri Sedat Anar, sevilen ilahileri sanatseverler için icra etti. Santuri Sedat Anar, Osmanlı'da da kullanılan kanuna benzer özel çalgı olan Santur müzik aletini kullanarak müzikseverlere hoş dakikalar yaşattı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda Anar, okuduğu ilahilerin yanı sıra çaldığı İran kökenli ve kanuna benzer bir çalgı aleti Santur ile dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

OSMANLI'DA VARDI AMA UNUTULMUŞTU

İran'da aldığı santur eğitiminin ardından bir albüm yapan ve yurt dışında pek çok konser veren Sedat Anar, Santur'un çok özel bir çalgı olduğunu ifade ederek, "Santur Osmanlı'da vardı ama bir zaman sonra unutulmuştu. Çok özel bir çalgı fakat çok fazla uğraştırdığı için tercih edilmiyor. Ben de Türkiye'de bu sanatı icra eden birini bulamadığım için İran'a gidip gelerek santuru öğrendim. Diğer kadim çalgıları da çalarak kendimize özgü bir tarz oluşturduk ve sanatımızı icra ediyoruz" diye konuştu.

Anar, kardeşi Selahattin Anar ve eşi Damla Anar’la birlikte verdiği konserde; "Dost Sen Mi Geldin", "Hak Bir Gönül Verdi Bana" ve "Üryan Geldim" türkü ve şiirleri icra etti.

( FOTOĞRAFLI)

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