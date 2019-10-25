Ünlü tiyatro sanatçısı Ferdi Akarnur: Mesleğe 53 yılımı verdim

BAŞAKŞEHİR Belediyesi’nin kültür sanat sezonunun yeni projelerinden ‘Sahnede Bir Ömür’ söyleşisine katılan duayen tiyatro sanatçısı Ferdi Akarnur, mesleğe ortaokul sıralarında başladığını belirterek "Oyunculuktan başka bir işle de uğraşmadım" dedi.

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi Koordinatörü İlknur Demir’in yaptığı “Sahnede Bir Ömür” söyleşi programına bilgi evleri tiyatro kursu eğitmen ve öğrencileri, tiyatroseverler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AKARNUR "MESLEKTE 53’ÜNCÜ YILIM"

Tiyatroya memleketi Samsun’da henüz ortaokul sıralarındayken başladığını anlatan sanatçı Ferdi Akarnur, “53 yıldır mesleğin içindeyim. Oyunculuktan başka bir işle de uğraşmadım” dedi. Bir gencin, ‘Neden tiyatro?’ sorusunu cevaplayan Akarnur, “Bunu ben de bilmiyorum ama bir daha doğsam yine tiyatrocu olurdum” ifadelerini kullandı. Jan Dark'ın “Öteki Ölümü” adlı yeni bir oyuna başladıklarını ve provalarda halâ ilk günkü heyecanı hissettiğini dile getiren Akarnur, “Maden işçilerinden sonra en zor iş bizim oyunculuk diye düşünüyorum. Fikir işçisiyiz. 2 saatlik bir oyun için aylarca prova yapıyoruz. Rahmetli Avni Dilligil’den eğitim almak için günlerce peşinden koştum ama sonunda başardım. Ondan 5 yıl eğitim aldım. Oyunculuğa dair öğrendiklerimi ona borçluyum” dedi.

LİSELİ GENÇLER TİYATRO KULÜPLERİNDE ROL ALMALI

Başakşehir Belediyesi’nin 2. Gençlik Oyunları'nın kapsamında düzenlediği Tiyatro Festivali’nde jüri üyeliği yaptığını hatırlatan Akarnur, “Başakşehir Belediyesi ve Başakşehirli gençler tiyatroya dair harika işler yapıyor. Tiyatro Festivali harika bir işti. Liseli gençler tiyatro kulüplerinde rol almalı” değerlendirmesinde bulundu.

Akarnur’un seyircilerin sorularını da yanıtladığı program, çiçek takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.