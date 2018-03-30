Ünlü sanatçılar Kayahan için sahneye çıktı

ESENLER Belediyesi, 2015 yılında aramızdan ayrılan sanatçı Kayahan'ı özel bir etkinlikle andı. Kayahan'ın doğum gününde gerçekleşen gecede müzik dünyasının ünlü isimleri sahne aldı.

"İyi Ki Doğdun Kayahan" başlıklı anma programında, müzik dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. Elif Güvendik ‘in sunuculuğunu yaptığı gecede, Fatih Erkoç, Işın Karaca, Hakan Aysev, Suat Suna, İntizar, İskender Paydaş ve sanatçının eşi İpek Açar sevilen Kayahan şarkılarıyla sahne aldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde Senfonik Orkestra eşliğinde gerçekleşen konserin orkestra şefliğini Alper Kömürcü üstlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı anma gecesinde Kayahan’ın en sevilen şarkıları hep bir ağızdan seslendirildi.

Gecede eşi Kayahan’ın ‘Esmer Günler’ parçasını seslendiren İpek Açar izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

“HERKESİN GÖNLÜNDE TAHT KURUNCA UNUTULMAZ OLUYOR”

Gece yaptığı konuşmada Açar, "Hayattaki duruşuyla, fikirleriyle, bu kadar herkesin gönlünde taht kurunca insan unutulmaz oluyor. ‘İyi ki doğdun Kayahan’ konserinin bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Bu geceye yine çok büyük emekle, özenle hazırlandık. Değerli sanatçı dostlarımıza, ekibimize, Esenler Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Onlar çok büyük değer kattılar. Eksik olmasınlar” dedi.

(FOTOĞRAF-VİDEO)