Ünlü ozan Aşık Veysel Beylikdüzü’nde anıldı

İSTANBUL, () – ÜNLÜ ozan Aşık Veysel, vefatının 45’inci yılında sevenleri ile birlikte anıldı.

Beylikdüzü Kaymakamlığı, Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Sivaslılar Derneği’nin birlikte organize ettiği Aşık Veysel’i Anma Gecesi, Gürpınar Aşık Veysel Lisesi’nde gerçekleştirildi. Kokteyl sonrası başlayan programda ilk olarak Aşık Veysel’in kendi sesinden okuduğu şiir dinletildi.

Şiir dinletisi sonrası sahneye çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Geçmişe ve Aşık Veysel ile onun gibi bu toplumun vicdanını taşıyan insanların sözlerine dönüp bakabilelim ki hatalarımızdan ders alalım, eksiklerimizi görüp bu ülke adına daha hayırlı işler yapalım. Bu kişileri ruhumuzda yaşatalım” diye konuştu.

Anma programı, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ünlü ozanın türkülerini seslendirmesiyle devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sanatçı Ender Balkır, seslendirdiği türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

(FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kokteyl detay

Konser detay

Başkan konuşma

Ender balkır konser