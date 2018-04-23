Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil İYİ Parti'ye katılacak
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil...
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı

Ünlü isimler D&R çocuk etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi

ÜNLÜ Oyuncu Ceyda Düvenci, 'Balköpüğü: Tatlı Bir Sürpriz'in ilk imza gününde D&R Hilltown’da, Başak Sayan ise 'Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk' kitabıyla D&R Capacity’de okurlarıyla buluştu. Ceyda Düvenci'nin 'Serebral Palsi'...

Ünlü isimler D&R çocuk etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi
ÜNLÜ Oyuncu Ceyda Düvenci, 'Balköpüğü: Tatlı Bir Sürpriz'in ilk imza gününde D&R Hilltown’da, Başak Sayan ise 'Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk' kitabıyla D&R Capacity’de okurlarıyla buluştu.

Ceyda Düvenci'nin 'Serebral Palsi' hastası kızı Melisa ile birlikte hastalık ve tedavi sürecinden yola çıkarak kaleme aldığı kitapta, Balköpüğü karakterinin tek başına çıktığı sürpriz yolculukta minik hikayelerle Serebral Palsili çocuklara nasıl davranılması gerektiğini anlatıyor. D&R Hill Town’da düzenlenen imza gününde Düvenci, ilk olarak minik ziyaretçilerine masal okudu, daha sonra onlarla bol bol fotoğraf çektirip kitaplarını imzaladı.

SERİ HALİNDE DEVAMI GELECEK

Düvenci, yürümek, okumak, yazmak, resim çizmek, parkta oynamak, herhangi bir enstrüman çalmak, okulda öğrenci olmak, kısacası hayata karışmak için diğer çocukların desteğine ihtiyaç duyan çocukların hikayesinin yer aldığı 'Balköpüğü' karakterinin başından geçenleri seri olarak yazmaya devam edecek.

MİLO'NUN HAYALLERİNİ KALEME ALDI

Ünlü oyuncu ve yazar Başak Sayan da D&R Capacity’de çocuklara önce masal okudu, sonra minik okurları için 'Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk' adlı kitabını imzaladı. Rüzgar gibi uçmak isteyen Milo’nun kurduğu hayaller ve başından geçen olayları kaleme aldığı kitabıyla okurlarıyla buluşan Sayan, sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314