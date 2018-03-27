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Ünlü Azeri Yazar Rızayev üniversiteli gençlerle buluşuyor

AZERBAYCAN milli edebiyatının önemli isimlerinden Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev’in hayatı ve eserleri yazarın onur konuğu olarak katılacağı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde yapılacak etkinlikte anlatılacak. Dünyaca...

Ünlü Azeri Yazar Rızayev üniversiteli gençlerle buluşuyor
AZERBAYCAN milli edebiyatının önemli isimlerinden Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev’in hayatı ve eserleri yazarın onur konuğu olarak katılacağı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde yapılacak etkinlikte anlatılacak.

Dünyaca ünlü Azeri yazar Anar Rızayev’in 80’inci doğum günü anısına 29 Mart Perşembe günü saat 15.30’da İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde ünlü yazar Rızayev’in de onur konuğu olarak katıldığı bir panel düzenlenecek. Eserleri bugüne dek otuzun üzerinde farklı dile çevrilen Azeri yazar için Türk Edebiyat Vakfı ile ortaklaşa düzenlenecek 'Anar Rızayev 80 Yaşında' etkinliğinde edebiyatçılar ve uzmanlar, Anar Rızayev’in hayatını ve eserlerini anlatacak. Üniversitenin Alev Ofluoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek paneli, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Erol Ülgen yönetecek. Panelde Azerbaycan Yazarlar Birliği Gençler Şubesi Başkanı Reşat Mecit 'Anar Ve Türk Dünyası', Dünya Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Selim Babulluoğlu 'Anar’ın Tercümeleri', Şair-Yazar Adnan Özer 'Anar’ın Editörü Olmak', Doç. Dr. Fidan Rızayeva da 'Ablasının gözünden Anar' başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Panelin sonunda ise Esat Kabaklı bir konser verecek. Esat Kabaklı konserde sevilen besteleri ile birlikte Türk Dünyası'nın farklı coğrafyalarının ezgilerinden örnekler de sunacak. 

(FOTOĞRAF)

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