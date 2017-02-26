Ünlü aktör Bill Paxton hayatını kaybetti

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - ABD'li ünlü aktör Bill Paxton, 61 yaşında hayatını kaybetti.

The Terminator, Titanic, Aliens, Twister gibi dünyaca ünlü filmlerdeki rolleriyle tanınan ABD'li aktör Bill Paxton'ın, "geçirdiği bir ameliyat sonrası yaşadığı komplikasyon" nedeniyle öldüğü açıklandı. 61 yaşında hayatını kaybeden Paxton'ın kariyerinde, sinema, televizyon ve dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik de bulunuyordu.

TOM HANKS: BILL PAXTON HARİKA BİR ADAMDI

Hollywood yıldızlarından Tom Hanks, Bill Paxton'ın ölümünün ardından twitter hesabında, "Bill Paxton harika bir adamdı" yazarken, Yeni Zelandalı aktör Sam Neill da, "Bill Paxton'ın ölümünü duyunca son derece sarsıldım. Tanıyabileceğiniz en tatlı insandı. İyi bir aktördü ve kesinlikle çok komik biriydi" cümleleriyle duygularını paylaştı. Ünlü yönetmen John Carpenter, "Bill Paxton cömert, kibar ve yetenekli bir insandı. Çekici ve ilginç bir karizması vardı. Öldüğü için çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

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