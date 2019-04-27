Üniversiteliler bahar şenliğinde Aydilge ile moral depoladı

İSTANBUL,() - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri düzenlenen bahar şenliği etkinliklerinde final sınavları öncesinde doyasıya eğlenerek moral depoladı. Şenlikte, Aydilge başta olmak üzere çok sayıda sanatçı ve müzik grubu sahne alarak öğrencileri coşturdu.

Üniversitenin Cevizlibağ merkez yerleşkesinin bahçesinde düzenlenen bahar şenliği, sabah erken saatlerde DJ performansı ile başladı. Öğrenciler müzik eşliğinde dans ederken, Canlı Langırt, Dev Jenga, Gladyatör ve Penaltı’ oyunları ile eğelenme fırsatı buldu. Şenlikte ayrıca, yapılan yarışma ve çekilişlerde öğrencilere sürpriz hediyeler verildi.

Onur Atmaca’nın söylediği Karadeniz türküleriyle hep birlikte horon oynanırken, öğrencilerin horonuna Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ile Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da eşlik etti. Şenlikte daha sonra Alper Gülay ve Grubu ile Can Mete ve Semih Erlik sahne alırken, öğrenciler Burak Aydemir ve Umut Akbıyık da şarkı ve türküleriyle şenliğe renk kattı.

Müzik gruplarının sahne performansı sonrasında ise sanatçı Aydilge sahne aldı. Yeni Yüzyıl Üniversitesinin tüm öğrencileri ve çalışanları Aydilge’nin şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde öğrenciler Aydilge’nin şarkılarıyla dans etti.