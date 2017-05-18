Üniversiteli gençlerin tasarımları "Genç İşler Sergisi"nde bir araya geldi

NİŞANTAŞI Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi öğrencilerinin tasarımlarından oluşan "Genç İşler Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ev sahipliğini Adahan Otel Sergi Salonu'nun yaptığı sergi, gençlerin işlerini görünür kılmayı amaçlıyor. Öğrenci ve akademisyenlerin ortak çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünler arasında afişler, sürdürülebilir giysi tasarımları, kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan tasarımlar, kurum kimlik tanıtımları, animasyon çalışmaları ve daha pek çok eser yer alıyor. Her sınıftan öğrencinin eserine rastlanabilen sergide, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik Tasarım, İç Mimarlık, İletişim Tasarım, Radyo, Televizyon ve Sinema, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerinden öğrencilerin işleri sergileniyor.

"İÇİNDE YER ALACAKLARI DÜNYAYA ŞİMİDİDEN ADIM ATMALILAR"

Öğrencilerinin, işlerini ziyaretçilere anlatırken çok heyecanlı olduklarını söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülseren Yücel, "Amacımız, onların görünür kılınmasıydı. İçinde yer alacakları dünyaya şimdiden adım atmalarını istedik. Sergi de bunun için bir vesile oldu. Bu işi her yıl tekrarlamak istiyoruz. Sanat ve tasarım konusunda gençlerin işlerine yer veren, onlara bu dünyada yer açan, onların sesini ve yaratıcılıklarını duyuran, geleneksel hale gelmiş bir sergi olmayı hedefliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Sergide yer alan her ürünün bir konsept dahilinde olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, "Öğrencilerimiz düşündüler, ilham aldılar, bir kavramdan yola çıktılar ve çok güzel ürünler ortaya koydular. Bunun sonucunda da ortaya böyle bir sergi çıktı. Burada birçok bölümümüz bir arada. Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'nün kısa filmleri, animasyonları var. Onlar da kendi seslerini, dillerini oluşturmaya çalışan ve arayış içinde olan işler. Bu işleri bir araya getirmekten dolayı hem biz hem öğrenciler hem de anne babalar çok mutlu ve gururlu. Profesyonel isimler de sergimizi gezdi. Gençleri onlarla bir araya getirmiş olmak da bizim için çok önemli. Sanırım sergimiz işlevini yerine getirmiş oldu" diyerek sözlerini noktaladı.

(FOTOĞRAF)