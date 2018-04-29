KARTAL Belediyesi ev sahipliğinde Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle üçüncüsü düzenlenen 'Türkiye Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali' başladı. Festival, 13 Mayıs Pazar günü toplam 18 kategoride ödülün verileceği tören ile son bulacak.

Kartal Belediyesi, Maltepe Üniversitesi işbirliği ile ‘Türkiye Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Festival Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde yapılan açılış kokteyli ile başladı. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, "Maltepe Belediyesi işbirliğinde bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Üç yıl önce 'İstanbul Tiyatro Festivali' olarak çıkmıştık. Ama geçen yıl ve bu yıl 'Türkiye Tiyatro Festivali' adı altında tüm üniversitelere kapımızı açıyoruz. Bir sonraki festivalimiz uluslararası bir kimlik kazanarak devam edecek. Kartal Belediyesi Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz önderliğinde çalışmalarımız devam etmekte" dedi.

"19 MAYIS'TA GENÇLİK FESTİVALİ YAPACAĞIZ"

Özellikle gençlere ve çocuklara yönelik büyük başarılar elde ettiklerini anlatan Adem Uçar, "19 Mayıs’ta gençlik festivali yapacağız. Yakacık’ta 20 bin metrekarelik bir alana kurduğumuz havuzlu parkı açıyoruz. Öncesinde Gökhan Türkmen konseri, akabinde yürüyüş, akşam da Haluk Levent konseri yapacağız. Değişen ve gelişen Kartal’ın vizyonuna uygun olarak gelişmelere ayak uydurmaktayız. Bu yakalamış olduğumuz ivme daha da iyi mertebelere gelecektir" diye konuştu.

“ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK PROJELER GELİŞTİRİYORUZ”

Uçar, Sunay Akın'ın önderliğinde hayata geçirdikleri Masal Müzesi'nin ayda 15 bin ziyaretçiye ulaştığını söyleyerek, "Belediye başkanımız belirttiği gibi önce çocuk ve gençlere yönelik projeler geliştiriyoruz. Yani Kartal Belediyesi’nin çok fazla projesi mevcut. Yakın zamanda henüz resmi açılışını yapmadığımız ama Sunay Akın’ın önderliğinde hayata geçirdiğimiz Masal Müzemiz faaliyete geçti. Aylık 15 bin ziyaretçiye ulaştı, 4 Ayda 60 bin bandını geçti. Henüz açılışını yapmadığımız bir proje bu. Yakında huzur evi projesini de hayata geçireceğiz. Belediye başkanımızın bir sözü var; 'Kartalı Seviyoruz' ” dedi.

“BU FESTİVAL SON DERECE ÖNEMLİ”

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Betül Çotuksöken ise üniversite olarak sanat alanında yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Bu tür organizasyonlara üniversite olarak açıldığımız günden beri katkıda bulunmaktayız. Bu yıl 21’inci yılımızı tamamlıyoruz ve sadece eğitim-öğretim ile yetinmiyoruz. Bunun ayrılmaz bir parçası olarak ders dışı faaliyetlerin baş temsilcisi olan sanatla da buluşuyoruz. Sanat konusunda da eğitim çalışmalarımız var. Güzel sanatlar fakültemiz bu işin başını çekmektedir. Güzel sanatlar fakültemiz sahne sanatları bölümünün altında oyunculuk sanat dalımız var. Yıllardan beri bu ana sanat dalında öğrenciler yetiştiriyoruz. Onları alanın ünlüleriyle tanıştırarak derslerimizi zenginleştiriyoruz. Biz de çevre belediyelerle çok sıkı işbirliği yaparız. Kartal Belediyesi de yıllardır bu anlamda işbirliği yaptığımız yerel yönetim merkezi. Bu yıl üçüncü kez olarak böyle bir etkinlik yapıyoruz. Üniversitelerarası tiyatro festivali akranların birbirini bu alanlarda da eğitmesi ve yardımcı olması açısından son derece önemli. Gençlerin buluşması, gençlerin geleceğe yönelik çalışmalar yapması ve bizim buna katkıda bulunmamız bize gurur veriyor."

'Türkiye Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali' kapsamında 'Yaşam Boyu Hizmet ve Onur' ödülü alacak olan Prof. Dr. Özdemir Utku ise sanata çok ihtiyaçlarının olduğunu belirterek “Kartal Belediyesi’nin yaptığı bu sanat günleri son derece önemli, çünkü sanata her zamankinden çok ihtiyacımız var. Onun için hem Maltepe Üniversitesi’ne hem de Kartal Belediyesi’ni kutluyorum. İnşallah bu desteklerini her zaman sürdürürler” ifadelerini kullandı.

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