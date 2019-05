Üniversite öğrencilerinden tiyatro oyunu

Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()-ANKARA’da Atılım Üniversitesi Tiyatro Topluluğu oyuncuları, ‘Savaş 2’nci Perdede Çıkacak’ adlı oyun ile seyirciyi selamlayacak.

Ankara Yeni Sahne’de dram türünde oynanacak oyun 3-4-10-11 Mayıs tarihlerinde sahne alacak. 10 Mayıs tarihindeki gösterimin tüm geliri ise, lösemili bireylere destek olarak sunulacak. Oyunun prova çalışmalarını hızla sürdüren Atılım Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, belirli periyotlarla seyirci ile buluşmaya devam edecek. ‘Savaş 2’nci Perdede Çıkacak’ adlı tiyatro oyununun konusu, Çek yazar Oldrich Danek’in, bir aktörün anıları üzerinden tiyatro sanatının gücü ve büyüsüne yaptığı eşsiz gönderme ile hastanede son anlarını yaşayan aktör Bendl’ın meslek hayatının başından sonuna kadar yaşadıklarıdır. Dünyanın gördüğü en acılı ve en hüzünlü yıllarda aşk, İkinci Dünya Savaşı, ahlak, şeref, ihanet ve her şeye rağmen tiyatro yapabilme tutkusu arasında parçalanan seçimleri hakkında konuları ele alıyor.

‘İYİLİĞİN HER ŞEYDEN ÖNDE GELMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Atılım Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun 5 yıldır üyesi ve 3 yıldır yönetmenliğini üstlenen Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Berkay Özer, kulübün 20 yıllık bir oluşum olduğunu söyledi. Sanatın insanları her zaman iyiye götüreceğini kaydeden Berkay Özer, şunları söyledi:

“Savaş gerçekten 2’nci perdede çıkacak. Biz bunu sadece kendi oyunumuz adına düşünmüyoruz. Bize göre insanların hayatları bölüm bölüm ve kademe kademe ilerler. İnsanlar hayatlarını her döneminde hem kendisiyle hem de toplumla bir savaş içerisindedir diye düşünüyoruz. Bizim amacımız sahnelediğimizi bu oyunla hem insanın kendi içindeki hem de toplumla verdiği savaşı kazanması ve her zaman mutluluğun, iyiliğin her şeyden önde gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ben üniversite için Ankara’ya geldiğim yıl tiyatro ile tanıştığım zaman hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Tiyatro sadece bana sanatın ne olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini veya insanlara bir şeyi en iyi şekilde nasıl anlatmalıyız değil de, aslında gerçekten insan olmanın ve önemli olanın insanların kalbine ve ruhuna dokunmak olduğunu öğrendim.”

‘ÜNİVERSİTEMİZİN KATKILARINI KESİNLİKLE YADSIYAMAYIZ’

Atılım Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nda 5 yıldır görev yapan Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencisi Hasan Nurdoğan da, “Üniversitemizin topluluğumuza ve sanatımıza olan katkısını kesinlikle yadsıyamayız. Oyunumuzda çok ünlü bir aktörün tüm ömrünü anlatıyoruz. Aslında 2’nci perde onun ömrünün 2’nci baharı gibi diyebiliriz. Genelde insanların 2’nci baharları daha güzel ve mutlu geçer ama bu çok ünlü oyuncumuz tiyatro ve sanat uğruna almak zorunda olduğu kararlardan ötürü çok büyük zorluklar yaşıyor. Bu yüzden gerçekten savaş 2’nci perdede çıkıyor” dedi.

‘DAHA ÖNCE HİÇ YAPILMAMIŞ BİR ŞEYİ YAPMAK İSTEDİK’

Atılım Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nda 3 senedir oyunculuk yapan Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Turushan Kaya ise, oyunu seçerken büyük sıkıntılar çektiklerini kaydederek, “Daha önce hiç yapılmamış bir şeyi yapmak istedik. Tiyatro kulübündeki insanlar sizin yeni aileniz oluyor diyebilirim. Çünkü çok fazla vakit geçiriyoruz. Haftanın 2 günü yaklaşık 5’er saatten prova almak zorundayız. Oyunumuz yaklaştıkça provalarımız daha da sıklaşıyor. Sosyallik konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz; ancak öğrencilik konusunda yüksek efor sarf etmezsek derslerimizde kalabiliriz. Gerçekten sanat aşkı olan insanları oyunumuza bekliyoruz” diye konuştu.

