Uluslararası Vefa Ödülü’nü Yorgo Papandreu aldı

İSTANBUL,()-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beylikdüzü İlçe Örgütü 2. Vefa Ödülleri töreni, Kaya İstanbul Fairand Convention Hotel’de gerçekleşti. CHP’ye önemli katkılarda bulunan isimlere vefa ödüllerinin takdim edildiği törende; ilk kez verilen Uluslararası Vefa Ödülü’nü ise Yunanistan Eski Başbakanı Yorgo Papandreu aldı.

Demokrasi, adalet ve sosyal devlet anlayışının en güçlü siyasi iradelerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne uzun yıllar boyunca emek vermiş olan isimler, vefa ödülü ile onurlandırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, bu yıl Vefa Ödülleri’nin 2.sini Kaya İstanbul Fairand Convention Hotel’de düzenledi. Organizasyonun sunumunu haberci Nevşin Mengü yaptı. Törende 2017 Yılı Vefa Ödülü, sahiplerini buldu. Beylikdüzü Vefa Ödülü’nü Ulviye Seçkin, İstanbul Vefa Ödülü’nü Şuayip Vardar, Türkiye Vefa Ödülü’nü Hasan Fehmi Güneş, Özel Ödülü Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve ilk kez verilen Uluslararası olan ödülü Türk – Yunan ilişkilerine büyük katkıları olan Yunanistan Eski Başbakanı Yorgo Papandreu aldı.

“CHP, VEFANIN PARTİSİDİR”

Siyaset ortamının unutulan değerlerini hatırlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Siyasetin temelinde insan var ve insan odaklı bir siyasi anlayış her şeyin önünde olmalıdır. Örneğin vefa. İşte CHP, insana en yakışan duygulardan biri ile siyaseti buluşturuyor. Bizler Dünya’ya barış gözüyle bakan insanlarız. Asla vazgeçmeyeceğimiz demokrat, sosyal ilkelerimiz var. İşte bu yüzden bu organizasyon çok anlamlıdır” şeklinde konuştu.

SEÇKİN İSİMLER SEÇİCİ KURULDA

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını ilettiği konuşmasında vefanın çok çok önem kazandığı bir dönemde bu törenin gerçekleşiyor olduğuna dikkat çekerek, demokrasi için mücadele eden ve ödül almaya hak kazanmış herkesi kutladığını söyledi. Organizasyonun Seçici Kurulu’nda Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer, Beylikdüzü CHP Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Çoker, Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın yer alırken Onur ve Danışma Kurulu’ndaki isimler ise Altan Öymen, Ercan Karakaş, Fikret Ünlü, Önay Alpago, Seyfi Oktay, Süleyman Çelebi, Yüksel Çengel oldu.

Törene ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, CHP eski milletvekilleri Umut Oran, Kadir Gökmen Öğüt, Volkan Canalioğlu,ilçe başkanları, belediye başkanları, STK temsilcileri,muhtarlarveSanatçı Zülfü Livaneli katıldı.

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