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Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi Alanya’da

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) düzenlediği, yerli ve yabancı 50 sanatçının katılım sağlayacağı “Uluslararası Sanat Çalıştayı” bu yıl 26 Ekim – 5 Kasım tarihlerinde Alanya Grand Kaptan Otel’de gerçekleşecek. Arnavutluk,...

Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi Alanya’da

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) düzenlediği, yerli ve yabancı 50 sanatçının katılım sağlayacağı “Uluslararası Sanat Çalıştayı” bu yıl 26 Ekim – 5 Kasım tarihlerinde Alanya Grand Kaptan Otel’de gerçekleşecek.

Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çavuşistan, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, KKTC, İngiltere, Kazakistan, Makedonya, Polonya,  Rusya, Slovenya, Tunus ve Yunanistan’dan katılacak 25 sanatçı, çalıştay boyunca üretecekleri eserleri İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde sergileyecek.

Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın düzenlenmesine öncülük eden, İGÜ Restorasyon ve Konservasyon Bölümü Başkanı Ressam Prof. Dr. Erol Kılıç, “Sanatın geliştirici, öğretici ve birleştirici özellikleri, sanatsal organizasyonlar aracılığı ile kültürlerin buluşmasına, korunmasına ve geleceğe aktarılmasına önemli katkılar sağlıyor. Globalleşmenin getirdiği kültürler arası çatışma ve öteleştirilmelere karşı, kültürlerarası uzlaşı ve demokrasi kültürünün olgunlaşması, demokrasi kültürünün geniş tabanlara yayılması, uluslararası barışın oluşmasında sanatsal aktiviteler önemli görevler üstlenmektedir” diye konuştu.

Kılıç, “Bilimsel gelişme ve aktivitelerin adresi olmada önemli ilklerin öncüsü olan İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak sanatsal aktiviteleri ile de öne çıkan üniversite olmayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla, 25 farklı ülkenin sanatçıları ile Türkiye’den 25 sanatçıyı bir araya getirerek, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi’ni düzenliyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF)

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