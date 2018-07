Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 110 ülkeden 3 bin 111 başvuru

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce, 22-30 Eylül'de 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali'nin ana kategorilerden olan Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 6 kıtadan 110 ülkeden 3 bin 111 başvuru yapıldı.

Uluslararası Kısa Film Yarışması için başvurular tamamlandı. 110 ülkeden toplam 3 bin 111 başvuru yapıldı. En fazla başvuru ise Hindistan'dan 304, ABD'den 297, İran'dan 270, Türkiye'den 265, İngiltere'den 164 olarak gerçekleşti. Geçen yıl dünyanın dört bir yanından Uluslararası Kısa Film Yarışması'na katılarak Adana'da misafir edilen çok sayıda yönetmen ve yapımcı, özellikle sosyal medya aracılığıyla kentin tanıtımına önemli katkı sağlamış ve festivalin zengin içeriğiyle ilgili paylaşım yapmıştı.

Festival içeriğinin her geçen yıl zenginleştiğini ve yeryüzünde daha fazla sayıda sinemacıya ve sanatsevere ulaştığını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 25'incisi yapılacak Adana Film Festivali kapsamındaki Uluslararası Kısa Film Yarışması'na ilginin yoğunlaşmasının Adana'nın tanıtımına önemli katkı sağladığını ve Adana'nın bir kültür ve sanat kenti olma özelliğini pekiştirdiğini söyledi. Başkan Sözlü, görev yaptıkları süre boyunca festivalin aksamadan, aralıksız ve etkisi artan bir şekilde gerçekleştirilmesi için, imkanlar doğrultusunda hiç bir fedakarlıktan kaçınmadıklarını bildirdi.

25. Uluslararası Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş da, Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın Adana ile dünya arasında bir köprü oluşturduğunu, bu köprüden geçen sinemacıların ve sanatseverlerin sayısının her festivalde artmasının memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

İsmail Dikilitaş, sanata ve sanatçıya değer verilmesi, kentin sanat vizyonunun daha da büyümesine katkı sağlanması amaçları doğrultusunda hareket ettiklerini ve bu nedenle festival içeriğinin yıldan yıla daha geniş kitlelere ulaşması için çaba harcadıklarını belirterek, 25. Uluslararası Adana Film Festivali aracılığıyla, Adana ile dünyanın hemen hemen her köşesine sanat ve kültürden köprüler uzatıldığını ifade etti.



