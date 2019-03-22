Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali Eylül ayında gerçekleşecek

İSTANBUL, () – 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte Şanlıurfa’da birçok turizm etkinliği yapılmaya başlandı. Eylül ayında gerçekleşecek olan Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali hakkında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Dünyanın en önemli oyuncu yönetmen ve yapımcılarını şehrimizde ağırlayacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesinin ardından kentte turizm etkinlikleri adına birçok çalışma yapılıyor. Şanlıurfa Valiliği ve Turizm A.Ş Genel Müdürlüğü'nün himayesinde Eylül ayında gerçekleştirecek olan Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk uluslararası film festivali olma özelliğini taşıyor. Festival başkanlığını sinema filmi yapımcısı Halit Ziya Alptekin'in üstlendiği Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nin dünyanın en prestijli festivaller arasına girmesi hedefleniyor.

“ŞİMDİDEN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nin başta Şanlıurfa olmak üzere ülke turizmine çok önemli katkılar sunacağını ifade eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri sonucunda ülkemizde bu yıl Göbeklitepe yılı ilan edildi. Bu çerçevede şehrimiz turizmin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Biz de bu vesileyle Göbeklitepe üzerinden hem Şanlıurfa'nın hem de ülkemizin tanıtımını yapma adına bir dizi çalışma yürütüyoruz; bu çerçevede uluslararası Göbeklitepe Film Festivali de en önemsediğimiz etkinliklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın en önemli oyuncu yönetmen ve yapımcılarını şehrimizde ağırlayacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz” dedi.

“GELENEKSEL OLACAK”

Şanlıurfa'nın tanıtımını tek elden yürütmek amacıyla kurulan ve kısa zaman bir çok etkinlik yaparak turizme katkılar sağlayan Turizm A.Ş Genel Müdürlüğü adına konuşan Genel Müdür Mehmet Uncu ise, Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'ne genel müdürlük olarak tam destek verdiklerini ifade ederek, "Film festivalimiz nedeniyle Eylül ayında sinema sektörünü ve uluslararası medya mensuplarını şehrimizde ağırlayacağız. Geleneksel hale dönüşecek festivalimizin ilerleyen yıllarda Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli yarışmalarından biri haline getirmek en önemli arzumuzdur” diye konuştu.