ESKİŞEHİR, ()-ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12'nci Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen çocuklarla birlikte, renkli görüntülere sahne olan festival yürüyüşüne katıldı.

Eskişehir'de 20-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen '12'nci Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin açılışı Porsuk Çayı üzerine kurulan platform üzerinde yapıldı. Soğuk Heykel Atölyesi tarafından hazırlanan hareketsiz duran çiftler ve rengarenk giysiler giyen genç tiyatrocuların Porsuk Çayı kıyısını dolduran izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bando EsEs Grubu'nun konser verdiği etkinlikte festivalin açış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen yaptı. Festivale Almanya, Bulgaristan, Japonya, İtalya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, İran ve Türkiye olmak üzere 10 ülkenin katıldığını belirten Büyükerşen şunları söyledi:

"Tiyatro; toplumun aynasıdır. İster çocuk tiyatrosu olsun, ister yetişkinler için olsun. O aynada kendimizi görürüz. Gülünecek halimize güleriz, ağlanacak hallerimize ağlarız. Eskişehir, Büyükşehir Belediyesi'nin 7 tiyatro sahneli tesisi ve tiyatrosuyla, senfoni orkestrasıyla, galerileriyle tam bir sanat şehri oldu."

Etkinlikte daha sonra Festival Kanavalı Yürüyüşü yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, çocuklarla birlikte en önde yer alarak Porsuk Bulvarı'ndan Üniversite Caddesi'ndeki Haller Gençlik Merkezi'ne kadar yürüdü. Çok sayıda kişi rengarenk giysiler giyerek yürüyüşe katılan tiyatroculara yoğun ilgi gösterdi.

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