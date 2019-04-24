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Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin galası yapıldı

ELAZIĞ'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin galası ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Onur ödülünü verilen türkücü İbrahim Tatlıses, rahatsızlığı nedeniyle geceye video konferansla katılırken,...

Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin galası yapıldı
ELAZIĞ'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin galası ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Onur ödülünü verilen türkücü İbrahim Tatlıses, rahatsızlığı nedeniyle geceye video konferansla katılırken, ödülünü torunu Müslüm Mert Tatlıses aldı.
Çayda Çıra Derneği tarafından organize edilen 12'nci Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin galası halk oyunları ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından 12'nci Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nin Onur ödülleri verildi. Onur ödülü verilen İbrahim Tatlıses’in ödülünü yerine torunu Müslüm Mert Tatlıses ödülü aldı. Video konferans yöntemiyle geceye katılan İbrahim Tatlıses, Elazığ’da güzel anılarının olduğunu ve ödüle layık görüldüğün için teşekkürlerini iletti.
Torunu Müslüm Mert Tatlıses, "Bu güzel organizasyonu düzenleyen Çayda Çıra Derneği'ne teşekkür ediyorum. Dedem adına bu ödülü almaktan şeref duydum" diye konuştu.

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