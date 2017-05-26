Uluslararası Bodrum Dans Festivali başladı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da yapılan Uluslararası Dans Festivali'nin 18'incisi, çocuk gösterileriyle başladı.

Bodrum Dans Kulübü tarafından Bodrum Belediyesi ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle her yıl mayıs ayının son haftasında düzenlenen Uluslararası Bodrum Dans Festivali, geçen çarşamba günü Bodrum Kalesi'nde başladı. İzmir, Ankara, Antalya ve Bodrum'dan olmak üzere 14 yaş altı yaklaşık 500 çocuk, iki günde 49 dans gösterisi sergiledi. Rengarenk kostümleriyle ilgi çeken minik dansçıları iki günde yaklaşık 2 bin 750 kişi izledi. Bazı izleyicilerin çocukları cep telefonları gürüntülediği görüldü.

Festivalin diğer günlerinde 15 yaş üstü 244 Türk ve yabancı dansçının katılımıyla 32 dans gösterisi, Türkiye'deki 124 tescilli dans kulübünün 996 lisanslı sporcusu ile iki gün sürecek Salsa ve Sportif Latin Dansları yarışmaları, Bodrum sokaklarında uzunluğu bir kilometreyi geçen kostümlü kortej yürüyüşü ve after partiler yer alacak. Festival, rengarenk bir programla, sayıları 1739 kişiyi bulan bir topluluğun sunacağı görsel şölenle sona erecek.

Geçen yıl 1171 dansçının katıldığı festivale bu yıl 1739 dansçı yer alıyor. Katılım sayısındaki bu artış ve beş gün süresince Bodrum'da konaklayan dansçı ve beraberinde gelen dansçı yakınları ile turizme yaklaşık 1.5 milyon euro katkı sağlanması hedefleniyor. Tamamı halka açık ve ücretsiz olan etkinlikler, Bodrum Yarımadası'nda faaliyet gösteren ve yaşadıkları beldeye olan sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden sponsorların değerli katkılarıyla gerçekleşiyor.



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