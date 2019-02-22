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Uludağ'ın popüler tarihi, Bursa Kent Müzesi'nde sergilenecek

BURSA Kent Müzesi renkli bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Keşiş Dağı'ndan günümüze 'Uludağ’ın Popüler Tarihi' sergisi, 23 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Avrupa’nın ödüllü müzeleri arasında yer alan,...

Uludağ'ın popüler tarihi, Bursa Kent Müzesi'nde sergilenecek
BURSA Kent Müzesi renkli bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Keşiş Dağı'ndan günümüze 'Uludağ’ın Popüler Tarihi' sergisi, 23 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Avrupa’nın ödüllü müzeleri arasında yer alan, nitelikli sergi ve etkinlikleri ile Bursa’nın en önemli kültürel mekânlarından biri olan Bursa Kent Müzesi, kuruluşunun 16'ncı yıldönümünde renkli bir sergiye ev sahipliği yapacak. İçinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilinen, binlerce yıldır önemini ve değerini yitirmeyen, mitolojiden günümüze doğal güzellikleriyle varlığını sürdüren Uludağ’ın geçmişten günümüze her yönüyle ele alındığı ‘Uludağ’ın Popüler Tarihi’ sergisi, Bursa Kent Müzesi sergi salonunda sanatseverlerin izlenimine sunulacak. Sanatçı İlhan Özer’in kurgusunu gerçekleştirdiği sergide Uludağ’ı binlerce yıldır popüler kılan doğal yapısı, bitki örtüsü, kuşları, kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları, yazları, kışları, teleferiği, köyleri, Yeşilçam sinemasına sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp yaşamları, günübirlik piknik kültürü, yılbaşı ve sömestre tatillerinin vazgeçilmezi otelleri çeşitli materyaller ile gözler önüne seriliyor. Bithynia Krallığı, Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarının heybetli tanığı Uludağ’ın her yönüyle ele alındığı sergide ayrıca, Anadolu’nun en babacan Olympos’unda keşişlerin inzivaya çekildiği mekânları, varlığından doğan markaları, yazı, fotoğraf, eşya ve objeler eşliğinde masalsı bir dille anlatılıyor. Sergi, 23 Şubat'ta açılacak.

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