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Uluabat’ın güzelleri böyle görüntülendi

BURSA, () - BURSA yakınlarındaki Uluabat Gölü'ndeki kuşlar, doğa fotoğraf sanatçıları Orhan Turan ve Erhan Karadeniz tarafından görüntülendi. İki sanatçı çektiği fotoğrafları hazırlıklarını yaptıkları sergi ile doğa ve sanatseverlerle...

Uluabat’ın güzelleri böyle görüntülendi

BURSA, () - BURSA yakınlarındaki Uluabat Gölü'ndeki kuşlar, doğa fotoğraf sanatçıları Orhan Turan ve Erhan Karadeniz tarafından görüntülendi. İki sanatçı çektiği fotoğrafları hazırlıklarını yaptıkları sergi ile doğa ve sanatseverlerle buluşturacak.
Marmara Denizi'nin 15 kilometre güneyinde ve Bursa kent merkezinin 30 kilometre batısında yer alan, Uluabat (Apolyont) gölü Nisan 1998’de Çevre Bakanlığı tarafından Ramsar Alanı olarak kabul edilerek koruma altına alındı. Plankton ve dip canlıları, su bitkileri, balık ve kuş popülasyonları açısından Türkiye'nin en zengin göllerinden biri olan Uluabat, 2001 yılında da dünyaca ünlü 19 gölü bünyesine alan Living Lakes (Yaşayan Göller) ağına dahil edildi. 
Gölde, sürekli yaşayan ve göçmen türlerden Karabatak, Sakar Meke, Tepeli pelikan, Kaşıkçı, Küçük karabatak, Ak balıkçıl, Alaca balıkçıl, Elmabaş patka, Su tavuğu, Yalı Çapkını, gibi Yaşayan kuş bulunuyor. 
Doğa fotoğraf sanatçısı ve fotoğraf eğitmeni Orhan Turhan ve Doğa Fotoğrafçısı Erhan Karadeniz, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan Uluabat’ta iki yıldan beri çalışma yaparak kuş türlerinin büyük bir bölümünü görüntüledi. İki sanatçı şubat ayında leylek göçünü de görüntüledikten sonra çektikleri fotoğrafları bahar aylarında açacakları sergi ile doğa ve sanatseverlerin ziyaret etmesini sağlayacaklar.

FOTOĞRAFLI

 

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