Ülkelerini terk eden Suriyeli müzisyenlerden albüm

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - YAŞANAN olaylar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli müzisyenlerden oluşan Suriyeli Müzisyenler Orkestrası ile İngiliz şarkıcı Damon Albarn'ın konser kayıtlarından hazırlanan albüm 13 Ocak Cuma günü Türkiye’de yayımlanacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen 23. İstanbul Caz Festivali’nin açılış konserinde, Damon Albarn ve Suriyeli Müzisyenler Orkestrası’na Rachid Taha, Julia Holter, Bassekou Kouyate gibi birçok konuk sanatçının yanı sıra Türkiye’den Ceza eşlik etmişti. 14-18 NOW ile Holland Festival’ın ortak eser siparişi ile Africa Express tarafından gerçekleştirilen bu özel proje kapsamında, Damon Albarn ve Suriyeli Müzisyenler Orkestrası, bu yaz Avrupa’nın beş şehrinde konser vererek, farklı kültür, ses ve müzikleri bir araya getirmişti. Transgressive Records etiketiyle ve Google Play Music desteğiyle dünyanın dört bir yanındaki müzikseverlerle buluşacak olan “Africa Express Presents… The Orchestra of Syrian Musicians & Guests” adlı albümde, ekibin İstanbul Caz Festivali’nde seslendirdiği parçalar ile birlikte, Holland Festival, Southbank Center, Glastonbury ve Roskilde Festivalleri’ndeki konserlerden kayıtlar da yer alacak.

Albümde, İstanbul konserinde kaydedilen, Blur’un en sevilen parçalarından ‘Out of Time’ ve Damon Albran’ın projelerinden Gorillaz imzasını taşıyan ‘White Flag’ de yer alıyor. Albümde bu iki parçanın yanı sıra, orijinali Amerikalı şarkıcı ve besteci Julia Holter’e ait olan ve konserde Suriyeli Müzisyenler Orkestrası’nın Holter ile beraber seslendirdiği ‘Feel You’ da en dikkat çekici ve sıra dışı parçalar arasında dikkat çekiyor.

Albümde Damon Albarn ve Suriyeli Müzisyenler Orkestrası’na Cezayir, Lübnan, Mali, Moritanya, Senegal, Tunus ve Amerika’dan Bashy, Bassekou Kouyaté, Bu Kolthoum, Damon Albarn, Eslam Jawaad, Faia Younan, Julia Holter, Malikah, Mounir Troudi, Noura Mint Seymali, Paul Weller, Rachid Taha ve Seckou Keita gibi konuk sanatçılar eşlik ediyor.

