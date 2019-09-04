Tuz Mağarası'na hedef ayda 200 bin ziyaretçi

ÇANKIRI Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yerin 150 metre altındaki 5 bin yıllık Tuz Mağarası'na, aylık 10 bin olan ziyaretçi sayısını 200 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Başkan İsmail Hakkı Esen, tarihi Çivitcioğlu Medresesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Esen, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Hititler döneminden kalan, yerin 150 metre altındaki 5 bin yıllık Tuz Mağarası'nda çalışmaların ilk etapta belediye imkânlarıyla başlatılacağını söyledi. Bu çalışmalarda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da (KUZKA) desteğinin olacağını söyleyen Başkan Esen, "Kasım ayı içinde KUZKA çağrıya çıkacak biz de mağara ile ilgili projemizi sunacağız. Mağara içindeki asıl projeyi KUZKA ile yapacağız. Biz de belediye olarak ilk etapta mağaranın dışında otopark, kafeterya, satış reyonu ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlara yönelik bir çalışma yapacağız" dedi.Başkan Esen, mağarayı ayda 10 bin, yılda ise yaklaşık 100 bin kişinin ziyarete geldiğini kaydederek, "Romanya'daki tuz mağarasını aylık 500 bin kişi, Polonya'daki mağarayı ise 1 milyon kişi ziyaret ediyormuş. Bizim de hedefimiz aylık 200 bin ziyaretçi. Bunu için ilk çalışmalar başlayacak. Bu yıl yetişmedi ama gelecek yıl mağarada bir festival yapacağız" diye konuştu.