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‘Türkülerle DAÜ’de Selda Bağcan rüzgarı esecek

DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Türkülerle DAÜ’ etkinliğinin bu yıl 8’incisi düzenleniyor. Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği...

‘Türkülerle DAÜ’de Selda Bağcan rüzgarı esecek

DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Türkülerle DAÜ’ etkinliğinin bu yıl 8’incisi düzenleniyor. Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri ve DAÜ Müzik Kulübü Grup Mavra’nın sahne alacağı etkinlikte Selda Bağcan da konser verecek.

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan ‘Türkülerle DAÜ’ etkinliğine DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ev sahipliği yapacak. 15 Mart Cuma gecesi DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşecek olan ‘Türkülerle DAÜ 8’ etkinliği, ücretsiz ve halka açık olacak. DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu muhteşem organizasyona tüm halkımızı davet ediyoruz” denildi.

Türk Halk Müziği’nin tanınan ismi Selda Bağcan da ‘Türkülerle DAÜ 8’ etkinliğinde halkla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirecek. Ünü yurtdışında da bilinen Selda Bağcan, Times Dergisi’nin ‘Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar’ listesinde yer alıyor.

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