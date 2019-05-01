‘Turkuaz Sergi’ sanatseverlerle buluştu

TÜRK rengi olarak adlandırılan turkuaz rengin ağırlıklı olduğu hat, tezhip ve minyatür alanlarındaki eserler ‘Turkuaz Sergi’de bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda açılan sergi sanatseverle buluştu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan Turkuaz Sergi dün gerçekleşen açılış töreniyle kapılarını sanatseverlere açtı. Serginin açılışı FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın konuşmalarının ardından gerçekleşti. Sergide, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Bölümü öğretim üyeleri M. Hüsrev Subaşı, Mustafa N. Çelebi, Betül Bilgin, Ali Toy, Davut Bektaş, Nihal Aracı ve S. Hilal Arpacıoğlu’nun turkuaz temalı hat, tezhip ve minyatür eserleri yer aldı. Sergi, turkuaz rengin üç sanattaki uygulamalarına odaklanıyor.

“HAT, İSTANBUL SANATIDIR”

Hat sanatındaki yaptığı eserleriyle tanınan üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, hat sanatının İstanbul sanatı olduğunu vurguladı. Subaşı, “Dışarıdan bakıldığı zaman Araplardan bize getirilen yazı üzerinde estetik yorumlar gibi gözükebilir. Mazisine kadar oralardan bize intikal etmiş olsa dahi son 700 yıllık mazisi ile hat, İstanbul sanatıdır. Hat sanatının büyük ustalarının zaman içerisindeki emekleri ile bu artık bir İstanbul sanatı olmuştur. Cumhuriyet döneminde de sanattaki bu güçlü çizgi devam etmiştir” dedi.

Serginin girişinde dikkat çeken eserler arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet Han tuğrası ve yanındaki tablonun, sergideki anlamlı eserler arasında olduğunu dile getiren Prof. Dr. Subaşı, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası ve yanında bir ayet var. Mesaj şu: Siyah üzerinde, beyaz harflerle ve üzerinde bir güneş bulunuyor ve ‘tefrikanın karanlığından, tevhidin, bir ve beraber olmanın aydınlığına’ diyor. Türkiye’de her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmak, bölünmemek ve ayrılmamak konusunu dillendirildiği ortamda, sergimizin eserlerinin anlamlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“MİLLET İSMİNİN OLDUĞU TEK RENK”

Sergide minyatür alanında eserler veren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Betül Bilgin, serginin adıyla ilgili olarak, “Klasik ve geleneksel sanatlarda turkuaz çok kullanılan renkler arasındadır. Bu renk, bir milletin isminin olduğu tek renk özelliği taşıyor. Sergimizin adı bu sebeple turkuaz” dedi.

Sergideki minyatür eserlerin sahibi olan Bilgin, semboller üzerinden eserler vermeye çalıştığını vurguladı. Bilgin, “Minyatürde çok fazla sembol kullanılıyor. Minyatür bir kitap sanatıdır. Kitabın içinden çıkmıştır, artık kitaplar yazılmıyor, kitaplar dışarı çıktı. Duvarlarımızı süslüyor. Minyatürün resimden farklı olarak bazı ayrıntıları var. Perspektif ve oran orantı yoktur ama detayda bunların varlığını biliyoruz ve kullanıyoruz. Resimden farklı olarak ayrıntılar vardır ve biz de bu ayrıntıları kullanarak duvarlarımızı süslemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

26 farklı esere ev sahipliği yapan sergi, 10 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

(FOTOĞRAFLI)